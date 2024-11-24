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Песков раскрыл подробности операции по запуску "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 24.11.2024 (обновлено: 12:09 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985426194.html
Песков раскрыл подробности операции по запуску "Орешника"
Песков раскрыл подробности операции по запуску "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024
Песков раскрыл подробности операции по запуску "Орешника"
О боевом испытании ракетной системы "Орешник" знал только узкий круг лиц, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:37
2024-11-24T12:09
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. О боевом испытании ракетной системы "Орешник" знал только узкий круг лиц, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале."Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, — это абсолютно засекреченный процесс", — подчеркнул он.По словам Пескова, самому ему не было известно о планах по применению "Орешника", он узнал об успешном испытании системы вместе с остальными россиянами.Президент Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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россия, безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Дмитрий Песков
Песков раскрыл подробности операции по запуску "Орешника"

Песков: совсем узкий круг лиц знал о скором применении Россией системы "Орешник"

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. О боевом испытании ракетной системы "Орешник" знал только узкий круг лиц, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.
«
"Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, — это абсолютно засекреченный процесс", — подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
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По словам Пескова, самому ему не было известно о планах по применению "Орешника", он узнал об успешном испытании системы вместе с остальными россиянами.
Президент Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"Дмитрий Песков
 
 
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