https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985426194.html

Песков раскрыл подробности операции по запуску "Орешника"

Песков раскрыл подробности операции по запуску "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024

Песков раскрыл подробности операции по запуску "Орешника"

О боевом испытании ракетной системы "Орешник" знал только узкий круг лиц, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:37

2024-11-24T11:37

2024-11-24T12:09

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. О боевом испытании ракетной системы "Орешник" знал только узкий круг лиц, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале."Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, — это абсолютно засекреченный процесс", — подчеркнул он.По словам Пескова, самому ему не было известно о планах по применению "Орешника", он узнал об успешном испытании системы вместе с остальными россиянами.Президент Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", дмитрий песков