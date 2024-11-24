https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985425374.html

Военный аналитик объяснил смысл уведомления Россией США о пуске "Орешника"

Военный аналитик объяснил смысл уведомления Россией США о пуске "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024

Военный аналитик объяснил смысл уведомления Россией США о пуске "Орешника"

Россия, заранее направив США автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" в неядерном оснащении по цели на... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:30

2024-11-24T11:30

2024-11-24T16:54

россия

сша

игорь коротченко

владимир путин

дмитрий песков

нато

безопасность

ракета "орешник"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия, заранее направив США автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" в неядерном оснащении по цели на территории Украины, тем самым сняла риски неверной интерпретации указанного пуска Вашингтоном и показала свою высокую ответственность за безопасность всего мира, заявил РИА Новости один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ. За полчаса до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске, это было сделано в связи с тем, что ракета является баллистической, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Важно отметить, что ракета средней дальности комплекса "Орешник" летит по баллистической траектории с выходом в ближний космос. Следовательно, это фиксируется системами предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которыми располагают Соединенные Штаты - в частности, космическим эшелоном, а также загоризонтными радиолокационными станциями СПРН США", - отметил Коротченко. "Любой пуск баллистической ракеты в мирное время - это экстраординарное событие. Но в момент старта с территории РФ никакими средствами СПРН США невозможно ни определить ее тип (баллистическая ракета средней дальности или межконтинентальная баллистическая ракета), ни вычислить атакуемую цель. Поэтому в таком случае старт априори интерпретируется как пуск межконтинентальной баллистической ракеты, возможно с ядерным боевым зарядом", - добавил эксперт. Коротченко подчеркнул исключительную важность уведомления, переданного Москвой Вашингтону по линии НЦУЯО. "Во-первых, мы сообщили американской стороне, что это не межконтинентальная баллистическая ракета, а ракета средней дальности. Второе - дали четко понять, что указанный пуск не несет угрозы странам НАТО, прежде всего США. Третье - очевидно, было также уведомление, что пуск выполняется в безъядерном варианте оснащения ракеты", - сказал он. "Таким образом, Россия заблаговременно сняла потенциальные риски неверной интерпретации американцами самого факта пуска. Тем самым мы предотвратили возможный худший сценарий. Если бы такое уведомление не последовало, то даже одиночный пуск мог быть расценен Вашингтоном как возможный удар по тем же США - во всяком случае - до момента определения американской СПРН точных параметров траектории боевых блоков после их отделения от БРСД", - добавил эксперт. В принципе Россия не обязана была информировать США заранее, так как в соответствии с имеющимися соглашениями между Москвой и Вашингтоном такие уведомления делаются только в случае испытательных пусков МБР, либо пусков на подтверждение заданной готовности межконтинентальных баллистических ракет наземного (шахтного и мобильного), а также морского базирования - баллистических ракет подводных лодок, отметил Коротченко. По его мнению, США, получив уведомление, далее незамедлительно уведомили своих "ядерных партнеров" в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске также с целью исключить любые ошибочные интерпретации. "Таким образом предупреждение, переданное американской стороне по установленным каналам НЦУЯО, является свидетельством высокой ответственности России перед всем миром. Мы это делали не для Байдена, а для безопасности всего мира", - подчеркнул собеседник агентства. "Подчеркну - Россия тем самым не ставила мир перед угрозой возможного обмена ракетно-ядерными ударами вследствие неправильной интерпретации ее действий, и четко зафиксировала, что РФ привержена договоренностям об уведомлении о пусках ракет, которые пока продолжают действовать между Москвой и Вашингтоном", - сказал Коротченко. По его словам, это пример для других государств, располагающих ракетно-ядерными технологиями, что в сложный период международной турбулентности важно обеспечить правильное понимание своих действий другой стороной. Согласно сведениям на сайте министерства обороны России, управление МО РФ по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности) является центральным органом военного управления и предназначено для организации выполнения международных договоров и соглашений РФ по ограничению вооруженных сил и вооружений, укреплению мер доверия в военной области и организации контроля за их выполнением другими государствами-участниками международных договоров и соглашений.

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Ольга Фомченкова

россия, сша, игорь коротченко, владимир путин, дмитрий песков, нато, безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"