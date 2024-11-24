Рейтинг@Mail.ru
Военный аналитик назвал операцию по пуску "Орешника" идеальной - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 24.11.2024 (обновлено: 16:54 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985418570.html
Военный аналитик назвал операцию по пуску "Орешника" идеальной
Военный аналитик назвал операцию по пуску "Орешника" идеальной - РИА Новости, 24.11.2024
Военный аналитик назвал операцию по пуску "Орешника" идеальной
Россия, заранее направив США автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по цели на территории Украины, не рисковала... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:47
2024-11-24T16:54
специальная военная операция на украине
россия
сша
киев
игорь коротченко
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_59:0:941:496_1920x0_80_0_0_32ad4d5d27fa518cb039342bc20fe594.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия, заранее направив США автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по цели на территории Украины, не рисковала сорвать боевую задачу - ведь средствами ПРО "Орешник" не сбить, координаты цели американцам не передавались, да и Киев никак не мог бы спасти объект, который впоследствии был поражен, так что операция по пуску "Орешника" прошла идеально, заявил РИА Новости один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ. За полчаса до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске, это было сделано в связи с тем, что ракета является баллистической, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При этом мы не поставили под угрозу выполнение конкретной боевой задачи, потому, что, во-первых, средств ПРО, способных сбить "Орешник", не существует, а во-вторых, точные координаты атакуемой цели американцам переданы не были, они до последнего считали, что наш удар будет по Киеву, и даже эвакуировали персонал своего посольства", - сказал Коротченко. При этом российский удар по украинскому промышленному комплексу по производству ракет стал полной неожиданностью для США и НАТО, добавил он. "Поэтому Киев не мог вывезти ни оборудование, ни продукцию, которые полностью уничтожены после прихода боевых блоков, доставленных к цели "Орешником", - подчеркнул эксперт. "Резюмируя, следует отметить, что Россия провела данную операцию практически идеально", - сказал Коротченко.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
россия
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_170:0:831:496_1920x0_80_0_0_39cd8343c0602c3791e55fc663862783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, киев, игорь коротченко, владимир путин, дмитрий песков, нато, безопасность, украина, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Безопасность, Украина, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Военный аналитик назвал операцию по пуску "Орешника" идеальной

Коротченко: пуск ракеты "Орешник" по военному заводу на Украине прошел идеально

Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску
Кадр видео удара Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия, заранее направив США автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по цели на территории Украины, не рисковала сорвать боевую задачу - ведь средствами ПРО "Орешник" не сбить, координаты цели американцам не передавались, да и Киев никак не мог бы спасти объект, который впоследствии был поражен, так что операция по пуску "Орешника" прошла идеально, заявил РИА Новости один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
За полчаса до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске, это было сделано в связи с тем, что ракета является баллистической, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"При этом мы не поставили под угрозу выполнение конкретной боевой задачи, потому, что, во-первых, средств ПРО, способных сбить "Орешник", не существует, а во-вторых, точные координаты атакуемой цели американцам переданы не были, они до последнего считали, что наш удар будет по Киеву, и даже эвакуировали персонал своего посольства", - сказал Коротченко.
При этом российский удар по украинскому промышленному комплексу по производству ракет стал полной неожиданностью для США и НАТО, добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть
22 ноября, 14:31
"Поэтому Киев не мог вывезти ни оборудование, ни продукцию, которые полностью уничтожены после прихода боевых блоков, доставленных к цели "Орешником", - подчеркнул эксперт.
"Резюмируя, следует отметить, что Россия провела данную операцию практически идеально", - сказал Коротченко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором
22 ноября, 11:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевИгорь КоротченкоВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОБезопасностьУкраинаРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала