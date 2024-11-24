https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985418570.html

Военный аналитик назвал операцию по пуску "Орешника" идеальной

Военный аналитик назвал операцию по пуску "Орешника" идеальной - РИА Новости, 24.11.2024

Военный аналитик назвал операцию по пуску "Орешника" идеальной

Россия, заранее направив США автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по цели на территории Украины, не рисковала... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T09:47

2024-11-24T09:47

2024-11-24T16:54

специальная военная операция на украине

россия

сша

киев

игорь коротченко

владимир путин

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия, заранее направив США автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по цели на территории Украины, не рисковала сорвать боевую задачу - ведь средствами ПРО "Орешник" не сбить, координаты цели американцам не передавались, да и Киев никак не мог бы спасти объект, который впоследствии был поражен, так что операция по пуску "Орешника" прошла идеально, заявил РИА Новости один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ. За полчаса до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске, это было сделано в связи с тем, что ракета является баллистической, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При этом мы не поставили под угрозу выполнение конкретной боевой задачи, потому, что, во-первых, средств ПРО, способных сбить "Орешник", не существует, а во-вторых, точные координаты атакуемой цели американцам переданы не были, они до последнего считали, что наш удар будет по Киеву, и даже эвакуировали персонал своего посольства", - сказал Коротченко. При этом российский удар по украинскому промышленному комплексу по производству ракет стал полной неожиданностью для США и НАТО, добавил он. "Поэтому Киев не мог вывезти ни оборудование, ни продукцию, которые полностью уничтожены после прихода боевых блоков, доставленных к цели "Орешником", - подчеркнул эксперт. "Резюмируя, следует отметить, что Россия провела данную операцию практически идеально", - сказал Коротченко.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, киев, игорь коротченко, владимир путин, дмитрий песков, нато, безопасность, украина, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"