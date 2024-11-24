https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985413860.html

Военный аналитик: США поделились данными о пуске "Орешника" с союзниками

Военный аналитик: США поделились данными о пуске "Орешника" с союзниками - РИА Новости, 24.11.2024

Военный аналитик: США поделились данными о пуске "Орешника" с союзниками

США, получив от России автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" в неядерном оснащении по цели на территории... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:30

2024-11-24T08:30

2024-11-24T16:54

великобритания

франция

игорь коротченко

владимир путин

министерство обороны сша

в мире

сша

ракета "орешник"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. США, получив от России автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" в неядерном оснащении по цели на территории Украины, незамедлительно поделились этой информацией с Великобританией и Францией, чтобы исключить любые ошибочные интерпретации этого пуска, считает один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ. За полчаса до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске, это было сделано в связи с тем, что ракета является баллистической, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Соответствующая договоренность об оповещениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет, носящих уведомительный характер, действует только между Россией и США", - сказал Коротченко РИА Новости. "Но понятно, что Пентагон, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих "ядерных партнеров" в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске БРСД "Орешник" с целью исключить любые ошибочные интерпретации", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

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франция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великобритания, франция, игорь коротченко, владимир путин, министерство обороны сша, в мире, сша, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"