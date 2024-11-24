https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985413860.html
Военный аналитик: США поделились данными о пуске "Орешника" с союзниками
Военный аналитик: США поделились данными о пуске "Орешника" с союзниками - РИА Новости, 24.11.2024
Военный аналитик: США поделились данными о пуске "Орешника" с союзниками
США, получив от России автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" в неядерном оснащении по цели на территории... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:30
2024-11-24T08:30
2024-11-24T16:54
великобритания
франция
игорь коротченко
владимир путин
министерство обороны сша
в мире
сша
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. США, получив от России автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" в неядерном оснащении по цели на территории Украины, незамедлительно поделились этой информацией с Великобританией и Францией, чтобы исключить любые ошибочные интерпретации этого пуска, считает один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ. За полчаса до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске, это было сделано в связи с тем, что ракета является баллистической, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Соответствующая договоренность об оповещениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет, носящих уведомительный характер, действует только между Россией и США", - сказал Коротченко РИА Новости. "Но понятно, что Пентагон, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих "ядерных партнеров" в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске БРСД "Орешник" с целью исключить любые ошибочные интерпретации", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
великобритания
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, франция, игорь коротченко, владимир путин, министерство обороны сша, в мире, сша, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Великобритания, Франция, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Министерство обороны США, В мире, США, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Военный аналитик: США поделились данными о пуске "Орешника" с союзниками
Коротченко: Пентагон поделился данными о пуске "Орешника" с Британией и Францией
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. США, получив от России автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" в неядерном оснащении по цели на территории Украины, незамедлительно поделились этой информацией с Великобританией и Францией, чтобы исключить любые ошибочные интерпретации этого пуска, считает один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В четверг президент России Владимир Путин
сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
За полчаса до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске, это было сделано в связи с тем, что ракета является баллистической, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Соответствующая договоренность об оповещениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет, носящих уведомительный характер, действует только между Россией и США", - сказал Коротченко РИА Новости.
"Но понятно, что Пентагон
, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих "ядерных партнеров" в лице Великобритании
и Франции
о предстоящем российском пуске БРСД "Орешник" с целью исключить любые ошибочные интерпретации", - добавил эксперт.