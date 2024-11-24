Захарова ответила советнику Зеленского на сомнения относительно "Орешника"
Захарова указала на противоречия в словах Подоляка о ракете "Орешник"
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила в Telegram-канале на реплику советника офиса главы киевского режима Михаила Подоляка, который в телеэфире усомнился в существовании ракеты "Орешник".
Она напомнила, что в офисе главы киевского режима нередко сомневались в существовании очевидного, но ракету признал даже их лидер.
"Днем ранее Зеленский сказал, что она (ракета "Орешник". — Прим. ред.) существует. До этого много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить. Может, для начала на Банковой определятся, существует ли "Южмаш"?" — предложила Захарова.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты. При этом он не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно. Дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.
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