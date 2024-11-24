В Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения света
В Одессе люди застряли на аттракционе в парке Шевченко из-за отключения света
© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Люди застряли на аттракционе в Одессе из-за отключения электроэнергии, сообщило украинское издание "Главком".
Мэр Одессы Геннадий Труханов 17 ноября сообщал, что после взрывов в городе полностью остановилась работа электротранспорта, некоторые районы остались без электроснабжения. Жители Одессы 19 ноября перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия света в домах.
"В Одессе люди застряли на аттракционе в парке Шевченко. Система перестала работать из-за отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Главкома".
Издание публикует видео инцидента. Судя по записи, отдыхающие застряли в креслах аттракциона в нескольких десятках метров над землей. По данным "Главкома", на место выдвинулись спасатели.
Утром 17 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.