https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html

СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа

СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа - РИА Новости, 24.11.2024

СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа

Президент США Джо Байден планировал публично пригласить Украину в НАТО, но передумал, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:06

2024-11-24T15:06

2024-11-24T15:06

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дональд трамп

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден планировал публично пригласить Украину в НАТО, но передумал, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник."Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва (к Украине. — Прим. ред.) к официальному приглашению вступить в НАТО, но отказалась от этого плана", — говорится в материале.Отмечается, что указанную идею рассматривали как один из шагов по укреплению Украины перед приходом избранного президента США Дональд Трампа в Белый дом. В качестве альтернативы Вашингтон намерен разработать двусторонние соглашения о безопасности, предоставляющие гарантии Киеву.По мнению автора статьи, обещания Трампа положить конец конфликту могут стать предпосылкой для урегулирования путем переговоров.Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев может бить ее дальнобойными ракетами по России, а также намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО, отметив, что союзники работают над сближением позиций.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.

https://ria.ru/20241124/bayden-1985415081.html

https://ria.ru/20241123/trump-1985347197.html

сша

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в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп, нато, мид франции‎, вашингтон (штат)