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СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
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15:06 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html
СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа
СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа
Президент США Джо Байден планировал публично пригласить Украину в НАТО, но передумал, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:06
2024-11-24T15:06
в мире
сша
украина
джо байден
дональд трамп
нато
мид франции‎
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден планировал публично пригласить Украину в НАТО, но передумал, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник."Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва (к Украине. — Прим. ред.) к официальному приглашению вступить в НАТО, но отказалась от этого плана", — говорится в материале.Отмечается, что указанную идею рассматривали как один из шагов по укреплению Украины перед приходом избранного президента США Дональд Трампа в Белый дом. В качестве альтернативы Вашингтон намерен разработать двусторонние соглашения о безопасности, предоставляющие гарантии Киеву.По мнению автора статьи, обещания Трампа положить конец конфликту могут стать предпосылкой для урегулирования путем переговоров.Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев может бить ее дальнобойными ракетами по России, а также намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО, отметив, что союзники работают над сближением позиций.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
https://ria.ru/20241124/bayden-1985415081.html
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в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп, нато, мид франции‎, вашингтон (штат)
В мире, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, МИД Франции‎, Вашингтон (штат)
СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа

Bloomberg: Байден хотел публично пригласить Украину в НАТО, но передумал

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден планировал публично пригласить Украину в НАТО, но передумал, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
"Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва (к Украине. — Прим. ред.) к официальному приглашению вступить в НАТО, но отказалась от этого плана", — говорится в материале.
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Отмечается, что указанную идею рассматривали как один из шагов по укреплению Украины перед приходом избранного президента США Дональд Трампа в Белый дом. В качестве альтернативы Вашингтон намерен разработать двусторонние соглашения о безопасности, предоставляющие гарантии Киеву.
По мнению автора статьи, обещания Трампа положить конец конфликту могут стать предпосылкой для урегулирования путем переговоров.
Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев может бить ее дальнобойными ракетами по России, а также намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО, отметив, что союзники работают над сближением позиций.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
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В миреСШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампНАТОМИД Франции‎Вашингтон (штат)
 
 
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