https://ria.ru/20241124/moscow-1985473510.html

Блогер выдала Москву за Лондон и вызвала ярость в Сети

Блогер выдала Москву за Лондон и вызвала ярость в Сети - РИА Новости, 24.11.2024

Блогер выдала Москву за Лондон и вызвала ярость в Сети

Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию, автор которой восхитилась столицей России, думая, что это Лондон. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T21:10

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию, автор которой восхитилась столицей России, думая, что это Лондон.Блогер разместила фотографию Никольской улицы в Москве с подписью: "Огни Лондона"."Вау! Лондон теперь, должно быть, столица России?" — сыронизировал Летов и Арбалетов."Тогда это Биг-Бен?" — спросил пользователь с ником Akimbo, прикрепив фото Спасской башни."Лондонский Кремль выглядит хорошо", — добавил Anti Cringe Warlord."Никольская улица, наверное, самая красивая улица Лондона. Особенно под Рождество", — отметил Lord Polar.На фото четко видны ГУМ и одна из башен Кремля.

https://ria.ru/20240211/treysi-1926737195.html

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