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Блогер выдала Москву за Лондон и вызвала ярость в Сети - РИА Новости, 24.11.2024
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21:10 24.11.2024 (обновлено: 23:23 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/moscow-1985473510.html
Блогер выдала Москву за Лондон и вызвала ярость в Сети
Блогер выдала Москву за Лондон и вызвала ярость в Сети - РИА Новости, 24.11.2024
Блогер выдала Москву за Лондон и вызвала ярость в Сети
Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию, автор которой восхитилась столицей России, думая, что это Лондон. РИА Новости, 24.11.2024
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию, автор которой восхитилась столицей России, думая, что это Лондон.Блогер разместила фотографию Никольской улицы в Москве с подписью: "Огни Лондона"."Вау! Лондон теперь, должно быть, столица России?" — сыронизировал Летов и Арбалетов."Тогда это Биг-Бен?" — спросил пользователь с ником Akimbo, прикрепив фото Спасской башни."Лондонский Кремль выглядит хорошо", — добавил Anti Cringe Warlord."Никольская улица, наверное, самая красивая улица Лондона. Особенно под Рождество", — отметил Lord Polar.На фото четко видны ГУМ и одна из башен Кремля.
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москва, лондон, россия, гум, в мире
Москва, Лондон, Россия, ГУМ, В мире

Блогер выдала Москву за Лондон и вызвала ярость в Сети

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНочная Москва
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию, автор которой восхитилась столицей России, думая, что это Лондон.
Блогер разместила фотографию Никольской улицы в Москве с подписью: "Огни Лондона".
© Elle Lookbook/XАвтор канала Elle Lookbook опубликовала фотографию предновогодней московской улицы Никольской с подписью: "Огни Лондона"
Автор канала Elle Lookbook опубликовал фотографию предновогодней московской улицы Никольской с подписью Огни Лондона - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Elle Lookbook/X
Автор канала Elle Lookbook опубликовала фотографию предновогодней московской улицы Никольской с подписью: "Огни Лондона"
"Вау! Лондон теперь, должно быть, столица России?" — сыронизировал Летов и Арбалетов.
"Тогда это Биг-Бен?" — спросил пользователь с ником Akimbo, прикрепив фото Спасской башни.
© Фото : @ AkimboRus/XПользователь соцсети X сыронизировал над постом, в котором Москву выдали за Лондон
Пользователь соцсети X сыронизировал над постом, в котором Москву выдали за Лондон - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : @ AkimboRus/X
Пользователь соцсети X сыронизировал над постом, в котором Москву выдали за Лондон
"Лондонский Кремль выглядит хорошо", — добавил Anti Cringe Warlord.
"Никольская улица, наверное, самая красивая улица Лондона. Особенно под Рождество", — отметил Lord Polar.
На фото четко видны ГУМ и одна из башен Кремля.
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