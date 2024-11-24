Блогер выдала Москву за Лондон и вызвала ярость в Сети
Ночная Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию, автор которой восхитилась столицей России, думая, что это Лондон.
Блогер разместила фотографию Никольской улицы в Москве с подписью: "Огни Лондона".
© Elle Lookbook/XАвтор канала Elle Lookbook опубликовала фотографию предновогодней московской улицы Никольской с подписью: "Огни Лондона"
© Elle Lookbook/X
Автор канала Elle Lookbook опубликовала фотографию предновогодней московской улицы Никольской с подписью: "Огни Лондона"
"Вау! Лондон теперь, должно быть, столица России?" — сыронизировал Летов и Арбалетов.
"Тогда это Биг-Бен?" — спросил пользователь с ником Akimbo, прикрепив фото Спасской башни.
© Фото : @ AkimboRus/XПользователь соцсети X сыронизировал над постом, в котором Москву выдали за Лондон
© Фото : @ AkimboRus/X
Пользователь соцсети X сыронизировал над постом, в котором Москву выдали за Лондон
"Лондонский Кремль выглядит хорошо", — добавил Anti Cringe Warlord.
"Никольская улица, наверное, самая красивая улица Лондона. Особенно под Рождество", — отметил Lord Polar.
На фото четко видны ГУМ и одна из башен Кремля.
"Никогда не надоест". Посол США рассказала, что ей нравится в Москве
11 февраля, 20:42