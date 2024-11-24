https://ria.ru/20241124/moldaviya-1985458568.html
МИД Молдавии сообщил о продолжении контактов с ОАЭ после убийства раввина
МИД Молдавии сообщил о продолжении контактов с ОАЭ после убийства раввина - РИА Новости, 24.11.2024
МИД Молдавии сообщил о продолжении контактов с ОАЭ после убийства раввина
МИД Молдавии продолжает контакт с властями Объединенных Арабских Эмиратов после убийства раввина Цви Когана, у которого было также молдавское гражданство. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:43
2024-11-24T17:43
2024-11-24T17:43
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. МИД Молдавии продолжает контакт с властями Объединенных Арабских Эмиратов после убийства раввина Цви Когана, у которого было также молдавское гражданство. Ранее в воскресенье СМИ со ссылкой на МИД Израиля сообщили, что в ОАЭ найдено тело 28-летнего израильского раввина Цви Когана. Он пропал 21 ноября и бы найден убитым в автомобиле, брошенном в 150 км от Абу-Даби. "Мы через свое посольство в Абу-Даби, находимся постоянном контакте с властями ОАЭ для выяснения обстоятельств убийства раввина Цви Когана, гражданина Молдавии и Израиля. Наша дипмиссия сотрудничает с местными властями и внимательно следит за развитием ситуации, предоставляя необходимую помощь в пределах своей компетенции", - говорится в распространённом для СМИ сообщении молдавского МИД. Коган был помощником главного раввина ОАЭ и посланником религиозного движения Хабад. Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху охарактеризовала убийство как "чудовищный антисемитский теракт".
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в мире, израиль, оаэ, молдавия, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, ОАЭ, Молдавия, Биньямин Нетаньяху
МИД Молдавии сообщил о продолжении контактов с ОАЭ после убийства раввина
МИД Молдавии продолжает контакт с властями ОАЭ после убийства раввина Когана