https://ria.ru/20241124/moldaviya-1985450789.html

Контракт с "Газпромом" на условиях Санду убил экономику, заявили в Молдавии

Контракт с "Газпромом" на условиях Санду убил экономику, заявили в Молдавии - РИА Новости, 24.11.2024

Контракт с "Газпромом" на условиях Санду убил экономику, заявили в Молдавии

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил президента Майю Санду в том, что она перекладывает на... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:42

2024-11-24T16:42

2024-11-24T23:12

молдавия

россия

сша

майя санду

владимир филат

дорин речан

газпром

молдовагаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e4dc89971c4259ffe2e52a24e1605578.jpg

КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил президента Майю Санду в том, что она перекладывает на отдельных чиновников ответственность за неудачи во взаимодействии с "Газпромом", снимая вину с себя. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну был главным переговорщиком от Молдавии. Позднее он стал министром инфраструктуры и регионального развития, но ушел в отставку в середине ноября 2024-го. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объем поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. "Контракт был подписан на условиях Майи Санду, и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду", — написал Филат в своем Telegram-канале. По мнению Филата, контракт, подписанный Спыну с "Газпромом", который первоначально считался успешным, стал причиной резкого роста цен на газ и экономического кризиса в Молдавии. Несмотря на то, что контракт утвердила Санду, ответственность за последствия легла исключительно на Спыну, заявил он. Лидер ЛДПМ считает, что в подобной ситуации могут оказаться премьер-министр Молдавии Дорин Речан и министр энергетики Виктор Парликов. "Парликов отправляется (25 ноября) на переговоры с "Газпромом", а Речан делает противоречивые заявления о восстановлении денежных переводов между Молдавией и Россией, которые власти сами заблокировали. Санду молчит. Вопрос в том, кто станет следующим Андреем Спыну — новой фигурой, которую власть принесе в жертву ради сохранения репутации", — заключил Филат. Ранее Речан дал интервью на русском языке, в котором сообщил, что ни правительство, ни власти Молдавии не блокировали денежные переводы из России. Он пояснил, что банки, занимающиеся переводами, попали под международные санкции, в том числе санкции США. Премьер добавил, что правительство работает над решением этой проблемы. В сентябре 2023 года министр энергетики Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241121/moldavija-1984983056.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

молдавия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, сша, майя санду, владимир филат, дорин речан, газпром, молдовагаз, либерально-демократическая партия молдавии, в мире