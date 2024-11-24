https://ria.ru/20241124/moldavija-1985420455.html
В Молдавии предрекли новый энергетический кризис
В Молдавии предрекли новый энергетический кризис - РИА Новости, 24.11.2024
В Молдавии предрекли новый энергетический кризис
Санкции США против Газпромбанка могут обернуться для Молдавии новым энергетическим кризисом, заявил в эксклюзивном комментарии РИА Новости молдавский политик и... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:21
2024-11-24T10:21
2024-11-24T10:21
молдавия
сша
россия
илан шор
газпромбанк
евросоюз
молдовагаз
санкции в отношении россии
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КИШИНЁВ, 24 ноя – РИА Новости. Санкции США против Газпромбанка могут обернуться для Молдавии новым энергетическим кризисом, заявил в эксклюзивном комментарии РИА Новости молдавский политик и бизнесмен, лидер политблока "Победа" Илан Шор. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. "Газпромбанк — ключевой банк для расчётов между организациями и предприятиями, в том числе Приднестровья. Молдова уже столкнулась с финансовыми и энергетическими проблемами, и санкции против Газпромбанка лишь усугубляют ситуацию. Через Газпромбанк покупается российский газ, который поступает в Приднестровье. Без этого банка регион гарантированно оказывается в экономической блокаде. В отсутствие газа из России может прекратить свою работу Молдавская ГРЭС в Приднестровье — главный поставщик электроэнергии для правобережной Молдовы", — отметил Шор. По его словам, отказ властей от прямых закупок российского газа и зависимость от европейских бирж — это не что иное, как выполнение "указаний Запада". "Санду и её хозяева из Брюсселя сознательно загоняют Молдову в каменный век. Сначала они лишили нас дешёвого газа, теперь пытаются оставить без света. Такие гениальные планы могут рождаться только в головах, лишённых элементарного понимания экономики и заботы о людях", — заявил Шор. Шор подчеркнул, что Санду и её западные кураторы неоднократно показывали свою неспособность решать энергетические проблемы. "Теперь их решения ведут страну к экономической и энергетической блокаде. Молдова, в которой уже нет дешёвого газа, теперь рискует остаться и без электричества. Вся эта ситуация приведёт к дефициту энергии, потому что инфраструктуры для поставок из Европы нет. Ситуация с высоковольтной линией из Румынии затягивается на годы. Это результат некомпетентности нынешнего руководства страны, которую невозможно скрыть", — добавил Шор. Политик не исключил, что санкции США и действия Санду в интересах Запада могут привести к военной эскалации и дестабилизации региона. "Это не выгодно ни народу Молдовы, ни самой Санду, но она без мозгов. Множественные "выстрелы в голову" не задевают её жизненно важного органа. Остаётся одна сторона — Запад. Для ЕС и США это чистый выигрыш без рисков. После введения блокады по указке из Вашингтона и Брюсселя Санду может ввести в регион войска и начать войну, которая разрушит Молдову, им наплевать, сколько молдаван погибнет. Нашими руками Запад пытается втянуть Россию в ещё один конфликт, чтобы её ослабить. Молдова — просто пешка на шахматной доске", — считает Шор. Лидер оппозиции отметил, что сразу после переизбрания Санду на пост президента ситуация в республике стала ещё больше ухудшаться. "Я предупреждал, что Санду приведёт страну к краху. И вот мы видим последствия её действий — всё, что предсказывалось, сбывается", — заключил Шор. С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинёв пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
https://ria.ru/20241123/evropa-1985338362.html
https://ria.ru/20241122/gazprombank-1985292480.html
https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html
https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, сша, россия, илан шор, газпромбанк, евросоюз, молдовагаз, санкции в отношении россии, экономика, реакция на санкции
Молдавия, США, Россия, Илан Шор, Газпромбанк, Евросоюз, Молдовагаз, Санкции в отношении России, Экономика, Реакция на санкции
В Молдавии предрекли новый энергетический кризис
Шор обвинил Санду и Запад в доведении Молдавии до энергетической катастрофы
КИШИНЁВ, 24 ноя – РИА Новости. Санкции США против Газпромбанка могут обернуться для Молдавии новым энергетическим кризисом, заявил в эксклюзивном комментарии РИА Новости молдавский политик и бизнесмен, лидер политблока "Победа" Илан Шор.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
"Газпромбанк — ключевой банк для расчётов между организациями и предприятиями, в том числе Приднестровья. Молдова уже столкнулась с финансовыми и энергетическими проблемами, и санкции против Газпромбанка лишь усугубляют ситуацию. Через Газпромбанк покупается российский газ, который поступает в Приднестровье. Без этого банка регион гарантированно оказывается в экономической блокаде. В отсутствие газа из России
может прекратить свою работу Молдавская ГРЭС в Приднестровье — главный поставщик электроэнергии для правобережной Молдовы", — отметил Шор.
По его словам, отказ властей от прямых закупок российского газа и зависимость от европейских бирж — это не что иное, как выполнение "указаний Запада".
"Санду и её хозяева из Брюсселя
сознательно загоняют Молдову в каменный век. Сначала они лишили нас дешёвого газа, теперь пытаются оставить без света. Такие гениальные планы могут рождаться только в головах, лишённых элементарного понимания экономики и заботы о людях", — заявил Шор.
Шор подчеркнул, что Санду и её западные кураторы неоднократно показывали свою неспособность решать энергетические проблемы.
"Теперь их решения ведут страну к экономической и энергетической блокаде. Молдова, в которой уже нет дешёвого газа, теперь рискует остаться и без электричества. Вся эта ситуация приведёт к дефициту энергии, потому что инфраструктуры для поставок из Европы
нет. Ситуация с высоковольтной линией из Румынии
затягивается на годы. Это результат некомпетентности нынешнего руководства страны, которую невозможно скрыть", — добавил Шор.
Политик не исключил, что санкции США и действия Санду в интересах Запада могут привести к военной эскалации и дестабилизации региона.
"Это не выгодно ни народу Молдовы, ни самой Санду, но она без мозгов. Множественные "выстрелы в голову" не задевают её жизненно важного органа. Остаётся одна сторона — Запад. Для ЕС
и США это чистый выигрыш без рисков. После введения блокады по указке из Вашингтона и Брюсселя Санду может ввести в регион войска и начать войну, которая разрушит Молдову, им наплевать, сколько молдаван погибнет. Нашими руками Запад пытается втянуть Россию в ещё один конфликт, чтобы её ослабить. Молдова — просто пешка на шахматной доске", — считает Шор.
Лидер оппозиции отметил, что сразу после переизбрания Санду на пост президента ситуация в республике стала ещё больше ухудшаться.
"Я предупреждал, что Санду приведёт страну к краху. И вот мы видим последствия её действий — всё, что предсказывалось, сбывается", — заключил Шор.
С декабря 2022 года компания "Молдовагаз
" получает газ из двух источников — от государственного предприятия Energocom и "Газпрома
". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинёв
пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину
истекает в конце 2024 года. Киев
неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.