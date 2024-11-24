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Россиянам напомнили, в каких странах можно расплатиться картой "Мир" - РИА Новости, 24.11.2024
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07:06 24.11.2024 (обновлено: 07:10 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html
Россиянам напомнили, в каких странах можно расплатиться картой "Мир"
Россиянам напомнили, в каких странах можно расплатиться картой "Мир" - РИА Новости, 24.11.2024
Россиянам напомнили, в каких странах можно расплатиться картой "Мир"
Карты российской платежной системы "Мир" сегодня принимают в 11 государствах, а возможность оплаты "пластиком" китайского национального аналога от UnionPay есть РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T07:06
2024-11-24T07:10
экономика
карта "мир"
unionpay
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" сегодня принимают в 11 государствах, а возможность оплаты "пластиком" китайского национального аналога от UnionPay есть в 154 странах, включая Россию, выяснило РИА Новости. Россияне уже более двух лет живут в условиях невозможности использования за рубежом карт крупнейших мировых систем - американских Visa и Mastercard, выпущенных отечественными банками. Оплачивать товары и услуги ими можно только внутри страны, так как функции по их обслуживанию выполняет Национальная система платежных карт. Во время зарубежных поездок можно воспользоваться картами "Мир" и UnionPay. "Карты "Мир" сейчас принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии", - сообщили агентству в службе клиентской поддержки. Таким образом, вместе с Россией суммарно получается 11 стран. География приема UnionPay многократно шире: как свидетельствуют данные на официальном сайте системы - это 154 страны, в том числе Россия и другие государства СНГ, США и страны Европы. Тем не менее, эксперты, опрошенные РИА Новости, предостерегают, что полностью полагаться только на безналичные способы расчета в зарубежных поездках все-таки нельзя, и советуют брать с собой наличные. "Во-первых, не все банки, а значит и терминалы, могут принимать карты этих двух систем. Во-вторых, нельзя исключать случаев отсутствия связи или программных сбоев, которые не позволят провести оплату безналичным способом оперативно, что часто требуется путешественникам. В-третьих, условия работы зарубежных банков с российскими картами могут динамично меняться, что может привести к невозможности проведения оплаты", - отмечает замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ Тимофей Воронин. Для любой карты существует риск, что ее в данный момент не примут в конкретном терминале, соглашается эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов. "Поэтому какое-то количество наличных обязательно надо иметь для подстраховки", - рекомендует он.
https://ria.ru/20241124/banki-1985410388.html
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984919174.html
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экономика, карта "мир", unionpay
Экономика, Карта "Мир", UnionPay
Россиянам напомнили, в каких странах можно расплатиться картой "Мир"

Карты "Мир" принимают в 11 государствах, включая Россию

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкКарта "Мир" от банка "ВТБ" в Ереване
Карта Мир от банка ВТБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Sputnik / Андраник Казарян
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Карта "Мир" от банка "ВТБ" в Ереване. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" сегодня принимают в 11 государствах, а возможность оплаты "пластиком" китайского национального аналога от UnionPay есть в 154 странах, включая Россию, выяснило РИА Новости.
Россияне уже более двух лет живут в условиях невозможности использования за рубежом карт крупнейших мировых систем - американских Visa и Mastercard, выпущенных отечественными банками. Оплачивать товары и услуги ими можно только внутри страны, так как функции по их обслуживанию выполняет Национальная система платежных карт. Во время зарубежных поездок можно воспользоваться картами "Мир" и UnionPay.
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"Карты "Мир" сейчас принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии", - сообщили агентству в службе клиентской поддержки. Таким образом, вместе с Россией суммарно получается 11 стран. География приема UnionPay многократно шире: как свидетельствуют данные на официальном сайте системы - это 154 страны, в том числе Россия и другие государства СНГ, США и страны Европы.
Тем не менее, эксперты, опрошенные РИА Новости, предостерегают, что полностью полагаться только на безналичные способы расчета в зарубежных поездках все-таки нельзя, и советуют брать с собой наличные.
"Во-первых, не все банки, а значит и терминалы, могут принимать карты этих двух систем. Во-вторых, нельзя исключать случаев отсутствия связи или программных сбоев, которые не позволят провести оплату безналичным способом оперативно, что часто требуется путешественникам. В-третьих, условия работы зарубежных банков с российскими картами могут динамично меняться, что может привести к невозможности проведения оплаты", - отмечает замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ Тимофей Воронин.
Для любой карты существует риск, что ее в данный момент не примут в конкретном терминале, соглашается эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов. "Поэтому какое-то количество наличных обязательно надо иметь для подстраховки", - рекомендует он.
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