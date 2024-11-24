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Юрист предупредил об опасности американских мин на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
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https://ria.ru/20241124/miny-1985411344.html
Юрист предупредил об опасности американских мин на Украине
Юрист предупредил об опасности американских мин на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Юрист предупредил об опасности американских мин на Украине
Мины, которые США передали Украине, повредят мирному населению, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T07:24
2024-11-24T07:24
специальная военная операция на украине
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ГОРЛОВКА, 24 ноя — РИА Новости. Мины, которые США передали Украине, повредят мирному населению, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. "Насколько мне известно, было заявлено о том, что США передали Украине еще больше запасов противопехотных мин, которые будут, опять же, применяться, и, скорее всего, в результате, как обычно, будет страдать прежде всего мирное население", — сказал правозащитник. Копыл отметил, что подобные противопехотные мины запрещены Оттавской конвенцией и должны были быть уничтожены ещё в 2010 году, однако печально известная мина "лепесток" активно использовалась ВСУ для террора гражданского населения. "В зонах, близких к фронту, мина-"лепесток" армией Украины применяется до сих пор. Эти мины, противопехотные мины, запрещены Оттавской конвенцией, должны были быть уничтожены Украиной еще в 2010 году, но, к сожалению, это не случилось. И на факты применения таких мин почему-то Запад смотрит сквозь пальцы", — добавил правозащитник. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции.
https://ria.ru/20241123/rasstrely-1985313727.html
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украина, сша, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Юрист предупредил об опасности американских мин на Украине

Юрист Копыл: от американских мин на Украине пострадают прежде всего мирные люди

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина "Лепесток" в Белгородском районе
Мина Лепесток в Белгородском районе - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Мина "Лепесток" в Белгородском районе. Архивное фото
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ГОРЛОВКА, 24 ноя — РИА Новости. Мины, которые США передали Украине, повредят мирному населению, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл.
"Насколько мне известно, было заявлено о том, что США передали Украине еще больше запасов противопехотных мин, которые будут, опять же, применяться, и, скорее всего, в результате, как обычно, будет страдать прежде всего мирное население", — сказал правозащитник.
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Копыл отметил, что подобные противопехотные мины запрещены Оттавской конвенцией и должны были быть уничтожены ещё в 2010 году, однако печально известная мина "лепесток" активно использовалась ВСУ для террора гражданского населения.
"В зонах, близких к фронту, мина-"лепесток" армией Украины применяется до сих пор. Эти мины, противопехотные мины, запрещены Оттавской конвенцией, должны были быть уничтожены Украиной еще в 2010 году, но, к сожалению, это не случилось. И на факты применения таких мин почему-то Запад смотрит сквозь пальцы", — добавил правозащитник.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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