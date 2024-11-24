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"Последствия на полвека". Какое оружие Пентагон решил передать Украине - РИА Новости, 24.11.2024
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08:00 24.11.2024 (обновлено: 08:01 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html
"Последствия на полвека". Какое оружие Пентагон решил передать Украине
"Последствия на полвека". Какое оружие Пентагон решил передать Украине - РИА Новости, 24.11.2024
"Последствия на полвека". Какое оружие Пентагон решил передать Украине
В очередной пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов Пентагон впервые включил противопехотные мины. Там считают, что это поможет ВСУ сдержать... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:00
2024-11-24T08:01
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
оон
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В очередной пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов Пентагон впервые включил противопехотные мины. Там считают, что это поможет ВСУ сдержать наступление российской армии. Однако в ООН забили тревогу: противопехотные мины запрещены международными договоренностями. О сомнительном "подарке" Киеву от уходящей американской администрации — в материале РИА Новости.Нарушение договораРанее Пентагон публично не сообщал о поставках Украине противопехотных мин. Тем не менее неофициально американское оружие этого типа ВСУ применяют давно. В частности, мины направленного действия M18A1 Claymore, разработанные в 1960-м. На таких в джунглях до сих пор подрываются вьетнамские крестьяне.О каких именно минах идет речь сейчас, неизвестно. Американская армия располагает широчайшей номенклатурой подобных "сюрпризов": фугасные М14, осколочные М2, выпрыгивающие М86, М26 со взрывателем двойного действия и другие. Это может быть и аналог российской ПФМ-1 "Лепесток" — BLU-43 Dragontooth для дистанционного минирования авиацией или реактивной артиллерией.В ООН переполох. "Государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, в том числе Украине, нельзя их использовать при любых обстоятельствах", — заявила официальный представитель Управления верховного комиссара по правам человека Элизабет Троссел. Против выступила и Бельгия."Это неизбирательное оружие, причиняющее вред гражданскому населению даже после завершения конфликта. Бельгия подтверждает поддержку Оттавской конвенции и призывает все государства ее соблюдать", — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.Оттавскую конвенцию 1997 года подписали 150 стран, в том числе Украина. Документ бескомпромиссный, не предусматривающий никаких исключений. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя применять противопехотные мины — как в наступательных, так и в оборонительных целях.Это распространяется на все виды вооруженных конфликтов — от пограничных стычек до мировых войн. Запрещены также разработка, усовершенствование, производство, накапливание и продажа таких мин. Разрешено оставить себе лишь единичные образцы этого оружия — в качестве учебного пособия по разминированию для саперов.Смертоносные "Лепестки"Но Киев и не думает соблюдать конвенцию. ВСУ давно и активно применяют в зоне боевых действий противопехотные мины — как советские, так и западные. Справедливости ради стоит отметить, что российские военные отвечают тем же, однако Россия (как и США, Китай, Индия, Израиль, Пакистан, ряд других государств) договор не подписывала. И, в отличие от Украины, старается не подставлять под удар мирных жителей.Киев же гуманизмом не отличается. Летом 2022-го ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР из реактивных систем залпового огня "Ураган" снарядами, каждый из которых разбрасывал над жилыми зонами до 300 мин ПФМ-1 "Лепесток". Это очень коварное оружие, гарантированно отрывающее ступни. Цель — не убить, но покалечить и вывести из строя. Весит всего 80 граммов, длина — 12 сантиметров, ширина — шесть с половиной. Корпус полиэтиленовый, миноискателем не обнаружить. Цвет — зеленый или коричневый. На взведенную мину очень быстро налипает пыль, и различить ее на земле очень непросто, особенно в сумерках.На "Лепестках" в Донбассе подорвались сотни мирных жителей, в том числе дети. Много мин нашли и уничтожили, но сколько еще лежит на крышах домов и в полях под неубранным урожаем — никто не скажет. Модификация "Лепестка", которую используют ВСУ, не снабжена механизмом самоликвидации. То есть эта мина может оставаться опасной и десятилетия спустя.Кроме того, вэсэушники сбрысывают малогабаритные противопехотные мины с дронов, причем далеко не всегда в сугубо военных целях. Отмечались случаи, когда украинские операторы БПЛА намеренно минировали с воздуха местность с высокой плотностью населения. Это уже не просто нарушение Оттавского договора, а прямое военное преступление. И теперь США официально становятся пособниками."Этот шаг, принятый вслед за разрешением бить американскими ракетами большой дальности по территории России, призван доказать готовность Байдена сделать "все возможное", чтобы помочь Украине победить, — говорилось в публикации американского аналитического Института Куинси. — Но измученная страна готовится к четвертому году противостояния, и поддержка мирной дипломатии все крепче. Возникает вопрос: когда уже лидеры США прекратят искать "серебряную пулю" — некое магическое средство, позволяющее одержать немыслимую победу?"Кассетный террорАвтор публикации напомнил, что в 2023-м администрация Байдена совершила не менее спорный шаг — предоставила Киеву кассетные артиллерийские 155-миллиметровые снаряды M483A1 и M864. ВСУ немедленно принялись обстреливать ими западные районы Донецка. Каждый снаряд несет до 72 суббоеприпасов, которые рассыпаются на широкой площади и подрываются непосредственно над землей, поражая цель осколками сверху вниз. Это оружие очень опасно для пехоты и легкобронированной техники.Впрочем, Киев бил "кассетами" по гражданским целям еще до американских поставок. Четырнадцатого марта 2022-го ВСУ ударили по центру Донецка в разгар рабочего дня оперативно-тактической ракетой "Точка-У" с кассетной боевой частью. Погибли 22 человека, 18 раненых. У людей, находившихся под открытым небом в зоне поражения, просто не было шансов.Но главная опасность кассетных снарядов — суббоеприпасы далеко не всегда срабатывают штатно. А американские вдобавок не имеют механизма самоликвидации. Они годами лежат в траве, ожидая своего часа. А потом взрываются от легкого пинка.В особой группе риска — дети, которых может привлечь необычный "колокольчик" на земле. Во всех образовательных учреждениях новых регионов есть информационные стенды, где школьникам доступно объясняется, как выглядит опасный предмет, в чем его угроза и что делать в случае обнаружения.Несмотря на меры предосторожности, на "Лепестках" и кассетах будут подрываться. Очистка пострадавших территорий от противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов растянется на десятилетия. И пока эта работа не выполнена, говорить о мирной жизни преждевременно.
https://ria.ru/20241122/svo-1985209689.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, оон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, ООН
"Последствия на полвека". Какое оружие Пентагон решил передать Украине

ВСУ будут применять противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В очередной пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов Пентагон впервые включил противопехотные мины. Там считают, что это поможет ВСУ сдержать наступление российской армии. Однако в ООН забили тревогу: противопехотные мины запрещены международными договоренностями. О сомнительном "подарке" Киеву от уходящей американской администрации — в материале РИА Новости.

Нарушение договора

Ранее Пентагон публично не сообщал о поставках Украине противопехотных мин. Тем не менее неофициально американское оружие этого типа ВСУ применяют давно. В частности, мины направленного действия M18A1 Claymore, разработанные в 1960-м. На таких в джунглях до сих пор подрываются вьетнамские крестьяне.
© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
О каких именно минах идет речь сейчас, неизвестно. Американская армия располагает широчайшей номенклатурой подобных "сюрпризов": фугасные М14, осколочные М2, выпрыгивающие М86, М26 со взрывателем двойного действия и другие. Это может быть и аналог российской ПФМ-1 "Лепесток" — BLU-43 Dragontooth для дистанционного минирования авиацией или реактивной артиллерией.
В ООН переполох. "Государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, в том числе Украине, нельзя их использовать при любых обстоятельствах", — заявила официальный представитель Управления верховного комиссара по правам человека Элизабет Троссел. Против выступила и Бельгия.
© Фото : Public DomainМорские пехотинцы армии США с миной Claymore во время тренировки
Морские пехотинцы армии США с миной Claymore во время тренировки - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Public Domain
Морские пехотинцы армии США с миной Claymore во время тренировки
"Это неизбирательное оружие, причиняющее вред гражданскому населению даже после завершения конфликта. Бельгия подтверждает поддержку Оттавской конвенции и призывает все государства ее соблюдать", — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.
Оттавскую конвенцию 1997 года подписали 150 стран, в том числе Украина. Документ бескомпромиссный, не предусматривающий никаких исключений. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя применять противопехотные мины — как в наступательных, так и в оборонительных целях.
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток, обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Это распространяется на все виды вооруженных конфликтов — от пограничных стычек до мировых войн. Запрещены также разработка, усовершенствование, производство, накапливание и продажа таких мин. Разрешено оставить себе лишь единичные образцы этого оружия — в качестве учебного пособия по разминированию для саперов.

Смертоносные "Лепестки"

Но Киев и не думает соблюдать конвенцию. ВСУ давно и активно применяют в зоне боевых действий противопехотные мины — как советские, так и западные. Справедливости ради стоит отметить, что российские военные отвечают тем же, однако Россия (как и США, Китай, Индия, Израиль, Пакистан, ряд других государств) договор не подписывала. И, в отличие от Украины, старается не подставлять под удар мирных жителей.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ
22 ноября, 14:56
Киев же гуманизмом не отличается. Летом 2022-го ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР из реактивных систем залпового огня "Ураган" снарядами, каждый из которых разбрасывал над жилыми зонами до 300 мин ПФМ-1 "Лепесток". Это очень коварное оружие, гарантированно отрывающее ступни. Цель — не убить, но покалечить и вывести из строя. Весит всего 80 граммов, длина — 12 сантиметров, ширина — шесть с половиной. Корпус полиэтиленовый, миноискателем не обнаружить. Цвет — зеленый или коричневый. На взведенную мину очень быстро налипает пыль, и различить ее на земле очень непросто, особенно в сумерках.
На "Лепестках" в Донбассе подорвались сотни мирных жителей, в том числе дети. Много мин нашли и уничтожили, но сколько еще лежит на крышах домов и в полях под неубранным урожаем — никто не скажет. Модификация "Лепестка", которую используют ВСУ, не снабжена механизмом самоликвидации. То есть эта мина может оставаться опасной и десятилетия спустя.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Кроме того, вэсэушники сбрысывают малогабаритные противопехотные мины с дронов, причем далеко не всегда в сугубо военных целях. Отмечались случаи, когда украинские операторы БПЛА намеренно минировали с воздуха местность с высокой плотностью населения. Это уже не просто нарушение Оттавского договора, а прямое военное преступление. И теперь США официально становятся пособниками.
"Этот шаг, принятый вслед за разрешением бить американскими ракетами большой дальности по территории России, призван доказать готовность Байдена сделать "все возможное", чтобы помочь Украине победить, — говорилось в публикации американского аналитического Института Куинси. — Но измученная страна готовится к четвертому году противостояния, и поддержка мирной дипломатии все крепче. Возникает вопрос: когда уже лидеры США прекратят искать "серебряную пулю" — некое магическое средство, позволяющее одержать немыслимую победу?"

Кассетный террор

Автор публикации напомнил, что в 2023-м администрация Байдена совершила не менее спорный шаг — предоставила Киеву кассетные артиллерийские 155-миллиметровые снаряды M483A1 и M864. ВСУ немедленно принялись обстреливать ими западные районы Донецка. Каждый снаряд несет до 72 суббоеприпасов, которые рассыпаются на широкой площади и подрываются непосредственно над землей, поражая цель осколками сверху вниз. Это оружие очень опасно для пехоты и легкобронированной техники.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные
Впрочем, Киев бил "кассетами" по гражданским целям еще до американских поставок. Четырнадцатого марта 2022-го ВСУ ударили по центру Донецка в разгар рабочего дня оперативно-тактической ракетой "Точка-У" с кассетной боевой частью. Погибли 22 человека, 18 раненых. У людей, находившихся под открытым небом в зоне поражения, просто не было шансов.
Но главная опасность кассетных снарядов — суббоеприпасы далеко не всегда срабатывают штатно. А американские вдобавок не имеют механизма самоликвидации. Они годами лежат в траве, ожидая своего часа. А потом взрываются от легкого пинка.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
США обеспокоены применением "Орешника", заявили в Пентагоне
21 ноября, 22:56
В особой группе риска — дети, которых может привлечь необычный "колокольчик" на земле. Во всех образовательных учреждениях новых регионов есть информационные стенды, где школьникам доступно объясняется, как выглядит опасный предмет, в чем его угроза и что делать в случае обнаружения.
Несмотря на меры предосторожности, на "Лепестках" и кассетах будут подрываться. Очистка пострадавших территорий от противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов растянется на десятилетия. И пока эта работа не выполнена, говорить о мирной жизни преждевременно.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАООН
 
 
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