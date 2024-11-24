"Последствия на полвека". Какое оружие Пентагон решил передать Украине
ВСУ будут применять противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В очередной пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов Пентагон впервые включил противопехотные мины. Там считают, что это поможет ВСУ сдержать наступление российской армии. Однако в ООН забили тревогу: противопехотные мины запрещены международными договоренностями. О сомнительном "подарке" Киеву от уходящей американской администрации — в материале РИА Новости.
Нарушение договора
Ранее Пентагон публично не сообщал о поставках Украине противопехотных мин. Тем не менее неофициально американское оружие этого типа ВСУ применяют давно. В частности, мины направленного действия M18A1 Claymore, разработанные в 1960-м. На таких в джунглях до сих пор подрываются вьетнамские крестьяне.
О каких именно минах идет речь сейчас, неизвестно. Американская армия располагает широчайшей номенклатурой подобных "сюрпризов": фугасные М14, осколочные М2, выпрыгивающие М86, М26 со взрывателем двойного действия и другие. Это может быть и аналог российской ПФМ-1 "Лепесток" — BLU-43 Dragontooth для дистанционного минирования авиацией или реактивной артиллерией.
В ООН переполох. "Государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, в том числе Украине, нельзя их использовать при любых обстоятельствах", — заявила официальный представитель Управления верховного комиссара по правам человека Элизабет Троссел. Против выступила и Бельгия.
"Это неизбирательное оружие, причиняющее вред гражданскому населению даже после завершения конфликта. Бельгия подтверждает поддержку Оттавской конвенции и призывает все государства ее соблюдать", — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.
Оттавскую конвенцию 1997 года подписали 150 стран, в том числе Украина. Документ бескомпромиссный, не предусматривающий никаких исключений. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя применять противопехотные мины — как в наступательных, так и в оборонительных целях.
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области
Это распространяется на все виды вооруженных конфликтов — от пограничных стычек до мировых войн. Запрещены также разработка, усовершенствование, производство, накапливание и продажа таких мин. Разрешено оставить себе лишь единичные образцы этого оружия — в качестве учебного пособия по разминированию для саперов.
Смертоносные "Лепестки"
Но Киев и не думает соблюдать конвенцию. ВСУ давно и активно применяют в зоне боевых действий противопехотные мины — как советские, так и западные. Справедливости ради стоит отметить, что российские военные отвечают тем же, однако Россия (как и США, Китай, Индия, Израиль, Пакистан, ряд других государств) договор не подписывала. И, в отличие от Украины, старается не подставлять под удар мирных жителей.
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Киев же гуманизмом не отличается. Летом 2022-го ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР из реактивных систем залпового огня "Ураган" снарядами, каждый из которых разбрасывал над жилыми зонами до 300 мин ПФМ-1 "Лепесток". Это очень коварное оружие, гарантированно отрывающее ступни. Цель — не убить, но покалечить и вывести из строя. Весит всего 80 граммов, длина — 12 сантиметров, ширина — шесть с половиной. Корпус полиэтиленовый, миноискателем не обнаружить. Цвет — зеленый или коричневый. На взведенную мину очень быстро налипает пыль, и различить ее на земле очень непросто, особенно в сумерках.
На "Лепестках" в Донбассе подорвались сотни мирных жителей, в том числе дети. Много мин нашли и уничтожили, но сколько еще лежит на крышах домов и в полях под неубранным урожаем — никто не скажет. Модификация "Лепестка", которую используют ВСУ, не снабжена механизмом самоликвидации. То есть эта мина может оставаться опасной и десятилетия спустя.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Кроме того, вэсэушники сбрысывают малогабаритные противопехотные мины с дронов, причем далеко не всегда в сугубо военных целях. Отмечались случаи, когда украинские операторы БПЛА намеренно минировали с воздуха местность с высокой плотностью населения. Это уже не просто нарушение Оттавского договора, а прямое военное преступление. И теперь США официально становятся пособниками.
"Этот шаг, принятый вслед за разрешением бить американскими ракетами большой дальности по территории России, призван доказать готовность Байдена сделать "все возможное", чтобы помочь Украине победить, — говорилось в публикации американского аналитического Института Куинси. — Но измученная страна готовится к четвертому году противостояния, и поддержка мирной дипломатии все крепче. Возникает вопрос: когда уже лидеры США прекратят искать "серебряную пулю" — некое магическое средство, позволяющее одержать немыслимую победу?"
Кассетный террор
Автор публикации напомнил, что в 2023-м администрация Байдена совершила не менее спорный шаг — предоставила Киеву кассетные артиллерийские 155-миллиметровые снаряды M483A1 и M864. ВСУ немедленно принялись обстреливать ими западные районы Донецка. Каждый снаряд несет до 72 суббоеприпасов, которые рассыпаются на широкой площади и подрываются непосредственно над землей, поражая цель осколками сверху вниз. Это оружие очень опасно для пехоты и легкобронированной техники.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные
Впрочем, Киев бил "кассетами" по гражданским целям еще до американских поставок. Четырнадцатого марта 2022-го ВСУ ударили по центру Донецка в разгар рабочего дня оперативно-тактической ракетой "Точка-У" с кассетной боевой частью. Погибли 22 человека, 18 раненых. У людей, находившихся под открытым небом в зоне поражения, просто не было шансов.
Но главная опасность кассетных снарядов — суббоеприпасы далеко не всегда срабатывают штатно. А американские вдобавок не имеют механизма самоликвидации. Они годами лежат в траве, ожидая своего часа. А потом взрываются от легкого пинка.
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В особой группе риска — дети, которых может привлечь необычный "колокольчик" на земле. Во всех образовательных учреждениях новых регионов есть информационные стенды, где школьникам доступно объясняется, как выглядит опасный предмет, в чем его угроза и что делать в случае обнаружения.
Несмотря на меры предосторожности, на "Лепестках" и кассетах будут подрываться. Очистка пострадавших территорий от противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов растянется на десятилетия. И пока эта работа не выполнена, говорить о мирной жизни преждевременно.