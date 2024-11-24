https://ria.ru/20241124/merkel-1985424324.html

Меркель высказалась о возможности возвращения в политику

Меркель высказалась о возможности возвращения в политику - РИА Новости, 24.11.2024

Меркель высказалась о возможности возвращения в политику

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что не чувствует необходимости возвращаться в политику. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:16

2024-11-24T11:16

2024-11-24T11:16

германия

ангела меркель

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что не чувствует необходимости возвращаться в политику. "Я была канцлером 16 лет и не чувствую необходимости возвращаться назад", - сказала 70-летняя Меркель. Она отметила, что всегда приходит время, когда преемники должны продолжить начатое дело. "Мое время в активной политике закончилось", - подчеркнула экс-канцлер. Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии Христианско-демократический союз.

https://ria.ru/20241123/merkel-1985342311.html

германия

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Ольга Фомченкова

германия, ангела меркель, в мире