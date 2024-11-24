https://ria.ru/20241124/merkel-1985424324.html
Меркель высказалась о возможности возвращения в политику
Меркель высказалась о возможности возвращения в политику - РИА Новости, 24.11.2024
Меркель высказалась о возможности возвращения в политику
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что не чувствует необходимости возвращаться в политику. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:16
2024-11-24T11:16
2024-11-24T11:16
германия
ангела меркель
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью испанской газете Pais, что не чувствует необходимости возвращаться в политику. "Я была канцлером 16 лет и не чувствую необходимости возвращаться назад", - сказала 70-летняя Меркель. Она отметила, что всегда приходит время, когда преемники должны продолжить начатое дело. "Мое время в активной политике закончилось", - подчеркнула экс-канцлер. Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии Христианско-демократический союз.
https://ria.ru/20241123/merkel-1985342311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, ангела меркель, в мире
Германия, Ангела Меркель, В мире
Меркель высказалась о возможности возвращения в политику
Экс-канцлер ФРГ Меркель не чувствует необходимости возвращаться в политику