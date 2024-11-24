https://ria.ru/20241124/merkel-1985401918.html
Меркель считает переговоры необходимыми для разрешения конфликта на Украине
Меркель считает переговоры необходимыми для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Меркель считает переговоры необходимыми для разрешения конфликта на Украине
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает необходимым проведение переговоров для урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:53
2024-11-24T00:53
2024-11-24T00:53
специальная военная операция на украине
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ангела меркель
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает необходимым проведение переговоров для урегулирования конфликта на Украине. "Я считаю, что, в определенный момент - и ответственные люди сегодня должны определить этот момент - нам понадобятся разговоры. Решения, которое будет чисто военным, не будет", - заявила Меркель в интервью газете Times. Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии Христианско-демократический союз.
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в мире, украина, германия, ангела меркель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Ангела Меркель
Меркель считает переговоры необходимыми для разрешения конфликта на Украине
Меркель заявила, что чисто военного решения конфликта на Украине не будет