https://ria.ru/20241124/medvedev-1985475080.html

Медведев поздравил Кустурицу с юбилеем

Медведев поздравил Кустурицу с юбилеем - РИА Новости, 24.11.2024

Медведев поздравил Кустурицу с юбилеем

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его усилия по укреплению... РИА Новости, 24.11.2024

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2024-11-24T21:28

2024-11-24T21:28

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его усилия по укреплению международного гуманитарного сотрудничества и популяризации русской культуры, об этом сообщили в секретариате Медведева. Югославский и сербский режиссер Кустурица отмечает 70-летие, он родился 24 ноября 1954 года в городе Сараево. "Уважаемый господин Кустурица! Примите мои искренние поздравления с 70-летним юбилеем. Во всём мире вас знают как поистине самобытного и многогранного человека, который завоевал славу выдающегося режиссера-мыслителя, музыканта и писателя. Вы всегда всесторонне анализируете неоднозначные и трагические периоды истории, тонко сочетаете драму, лирику и аллегорию, показываете историческую правду через судьбу человека, его глубокий, сложный внутренний мир", - говорится в телеграмме Медведева. Он добавил, что работы Кустурицы, снискавшие любовь миллионов людей, по праву считаются шедеврами мирового искусства. "Особое уважение вызывает ваша активная деятельность, направленная на укрепление международного гуманитарного сотрудничества, а также взвешенная, разумная общественная позиция. В России высоко ценят Ваше творчество, те усилия, которые Вы многие годы направляете на популяризацию русской культуры", - добавил Медведев, пожелав Кустурице "крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, энергии и всего самого доброго".

https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985405061.html

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россия, эмир кустурица, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, общество, в мире, сербия