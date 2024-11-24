https://ria.ru/20241124/medvedev-1985475080.html
Медведев поздравил Кустурицу с юбилеем
Медведев поздравил Кустурицу с юбилеем - РИА Новости, 24.11.2024
Медведев поздравил Кустурицу с юбилеем
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его усилия по укреплению... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T21:28
2024-11-24T21:28
2024-11-24T21:28
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его усилия по укреплению международного гуманитарного сотрудничества и популяризации русской культуры, об этом сообщили в секретариате Медведева. Югославский и сербский режиссер Кустурица отмечает 70-летие, он родился 24 ноября 1954 года в городе Сараево. "Уважаемый господин Кустурица! Примите мои искренние поздравления с 70-летним юбилеем. Во всём мире вас знают как поистине самобытного и многогранного человека, который завоевал славу выдающегося режиссера-мыслителя, музыканта и писателя. Вы всегда всесторонне анализируете неоднозначные и трагические периоды истории, тонко сочетаете драму, лирику и аллегорию, показываете историческую правду через судьбу человека, его глубокий, сложный внутренний мир", - говорится в телеграмме Медведева. Он добавил, что работы Кустурицы, снискавшие любовь миллионов людей, по праву считаются шедеврами мирового искусства. "Особое уважение вызывает ваша активная деятельность, направленная на укрепление международного гуманитарного сотрудничества, а также взвешенная, разумная общественная позиция. В России высоко ценят Ваше творчество, те усилия, которые Вы многие годы направляете на популяризацию русской культуры", - добавил Медведев, пожелав Кустурице "крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, энергии и всего самого доброго".
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985405061.html
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россия, эмир кустурица, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, общество, в мире, сербия
Культура, Россия, Эмир Кустурица, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ, Общество, В мире, Сербия
Медведев поздравил Кустурицу с юбилеем
Медведев поздравил Кустурицу с 70-летием, отметив, что в РФ ценят его творчество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его усилия по укреплению международного гуманитарного сотрудничества и популяризации русской культуры, об этом сообщили в секретариате Медведева.
Югославский и сербский режиссер Кустурица отмечает 70-летие, он родился 24 ноября 1954 года в городе Сараево
.
"Уважаемый господин Кустурица! Примите мои искренние поздравления с 70-летним юбилеем. Во всём мире вас знают как поистине самобытного и многогранного человека, который завоевал славу выдающегося режиссера-мыслителя, музыканта и писателя. Вы всегда всесторонне анализируете неоднозначные и трагические периоды истории, тонко сочетаете драму, лирику и аллегорию, показываете историческую правду через судьбу человека, его глубокий, сложный внутренний мир", - говорится в телеграмме Медведева.
Он добавил, что работы Кустурицы, снискавшие любовь миллионов людей, по праву считаются шедеврами мирового искусства.
"Особое уважение вызывает ваша активная деятельность, направленная на укрепление международного гуманитарного сотрудничества, а также взвешенная, разумная общественная позиция. В России высоко ценят Ваше творчество, те усилия, которые Вы многие годы направляете на популяризацию русской культуры", - добавил Медведев, пожелав Кустурице "крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, энергии и всего самого доброго".