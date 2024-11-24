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Медведев прокомментировал реакцию США на решение МУС об аресте Нетаньяху - РИА Новости, 24.11.2024
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14:37 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/medvedev-1985440307.html
Медведев прокомментировал реакцию США на решение МУС об аресте Нетаньяху
Медведев прокомментировал реакцию США на решение МУС об аресте Нетаньяху - РИА Новости, 24.11.2024
Медведев прокомментировал реакцию США на решение МУС об аресте Нетаньяху
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично отозвался о реакции в США на решения Международного уголовного суда... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:37
2024-11-24T14:37
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россия
израиль
дмитрий медведев
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично отозвался о реакции в США на решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении руководства Израиля, назвав такую позицию "честной и открытой". Ранее МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. После этого американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь МУС арестовать Нетаньяху. "Ну что ж, США признают нелегитимный МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУС в отношении должностных лиц их сателлитов. Честная, открытая позиция", - написал Медведев в Telegram-канале, комментируя реакцию американского сенатора на решение МУС.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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в мире, сша, россия, израиль, дмитрий медведев, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Россия, Израиль, Дмитрий Медведев, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Медведев прокомментировал реакцию США на решение МУС об аресте Нетаньяху

Медведев иронично назвал позицию США по акту МУС о Нетаньяху честной и открытой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично отозвался о реакции в США на решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении руководства Израиля, назвав такую позицию "честной и открытой".
Ранее МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. После этого американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь МУС арестовать Нетаньяху.
"Ну что ж, США признают нелегитимный МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУС в отношении должностных лиц их сателлитов. Честная, открытая позиция", - написал Медведев в Telegram-канале, комментируя реакцию американского сенатора на решение МУС.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Кнайсль раскритиковала двойные стандарты Запада в отношении решений МУС
23 ноября, 02:56
 
В миреСШАРоссияИзраильДмитрий МедведевБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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