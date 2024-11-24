https://ria.ru/20241124/medvedev-1985440307.html

Медведев прокомментировал реакцию США на решение МУС об аресте Нетаньяху

Медведев прокомментировал реакцию США на решение МУС об аресте Нетаньяху - РИА Новости, 24.11.2024

Медведев прокомментировал реакцию США на решение МУС об аресте Нетаньяху

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично отозвался о реакции в США на решения Международного уголовного суда... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:37

2024-11-24T14:37

2024-11-24T14:37

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йоав галант

международный уголовный суд

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично отозвался о реакции в США на решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении руководства Израиля, назвав такую позицию "честной и открытой". Ранее МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. После этого американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь МУС арестовать Нетаньяху. "Ну что ж, США признают нелегитимный МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУС в отношении должностных лиц их сателлитов. Честная, открытая позиция", - написал Медведев в Telegram-канале, комментируя реакцию американского сенатора на решение МУС.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241123/knaysl-1985304203.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, израиль, дмитрий медведев, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024