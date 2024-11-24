https://ria.ru/20241124/medvedev-1985403854.html

Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете

Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете - РИА Новости, 24.11.2024

Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете

Выполнение всех социальных обязательств предусмотрено российским бюджетом, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются, заявил зампред... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T01:44

2024-11-24T01:44

2024-11-24T01:50

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Выполнение всех социальных обязательств предусмотрено российским бюджетом, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Государственный бюджет - и в этом социальная цель государства - он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя рост военных расходов в России. "Я скажу прямо, что в нашем государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий", - добавил он.

https://ria.ru/20241124/medevedev-1985403501.html

россия

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2024

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россия, дмитрий медведев