Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 24.11.2024 (обновлено: 01:50 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/medvedev-1985403854.html
Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете
Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете - РИА Новости, 24.11.2024
Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете
Выполнение всех социальных обязательств предусмотрено российским бюджетом, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются, заявил зампред... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T01:44
2024-11-24T01:50
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc446281afe0351b51de759e5994ff8.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Выполнение всех социальных обязательств предусмотрено российским бюджетом, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Государственный бюджет - и в этом социальная цель государства - он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя рост военных расходов в России. "Я скажу прямо, что в нашем государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий", - добавил он.
https://ria.ru/20241124/medevedev-1985403501.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434470_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87cb275b4ab7f87f9d4e078705938fb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете

Медведев: госбюджет сохраняет все соцобязательства даже в условиях СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Выполнение всех социальных обязательств предусмотрено российским бюджетом, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Государственный бюджет - и в этом социальная цель государства - он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя рост военных расходов в России.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов
Вчера, 01:35
"Я скажу прямо, что в нашем государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала