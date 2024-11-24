https://ria.ru/20241124/medvedev-1985403854.html
Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете
Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете - РИА Новости, 24.11.2024
Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете
Выполнение всех социальных обязательств предусмотрено российским бюджетом, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются, заявил зампред... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T01:44
2024-11-24T01:44
2024-11-24T01:50
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc446281afe0351b51de759e5994ff8.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Выполнение всех социальных обязательств предусмотрено российским бюджетом, несмотря на рост военных расходов, цели развития страны сохраняются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Государственный бюджет - и в этом социальная цель государства - он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя рост военных расходов в России. "Я скажу прямо, что в нашем государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий", - добавил он.
https://ria.ru/20241124/medevedev-1985403501.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434470_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87cb275b4ab7f87f9d4e078705938fb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев отметил сохранение всех соцобязательств в госбюджете
Медведев: госбюджет сохраняет все соцобязательства даже в условиях СВО