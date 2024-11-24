https://ria.ru/20241124/medevedev-1985403501.html
Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов
Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов - РИА Новости, 24.11.2024
Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов
Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось, заявил... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T01:35
2024-11-24T01:35
2024-11-24T01:41
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985042237_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_6dd02253d2bac3e102617fe7b7a24706.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нет, конечно, мы этого не планировали в долгосрочной перспективе. Потому что любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о том, было ли запланировано выделение большого финансирования на производство военной техники в России.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985042237_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ddcb843ab1a5358d6ddd4cc3fb04451a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов
Медведев: рост военных расходов не планировался в долгосрочной перспективе