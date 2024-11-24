https://ria.ru/20241124/medevedev-1985403501.html

Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов

Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов - РИА Новости, 24.11.2024

Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов

Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось, заявил... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T01:35

2024-11-24T01:35

2024-11-24T01:41

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985042237_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_6dd02253d2bac3e102617fe7b7a24706.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нет, конечно, мы этого не планировали в долгосрочной перспективе. Потому что любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о том, было ли запланировано выделение большого финансирования на производство военной техники в России.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев