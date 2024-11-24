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Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:35 24.11.2024 (обновлено: 01:41 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/medevedev-1985403501.html
Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов
Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов - РИА Новости, 24.11.2024
Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов
Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось, заявил... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T01:35
2024-11-24T01:41
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нет, конечно, мы этого не планировали в долгосрочной перспективе. Потому что любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о том, было ли запланировано выделение большого финансирования на производство военной техники в России.
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россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал нужды СВО причиной роста военных расходов

Медведев: рост военных расходов не планировался в долгосрочной перспективе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нет, конечно, мы этого не планировали в долгосрочной перспективе. Потому что любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о том, было ли запланировано выделение большого финансирования на производство военной техники в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Медведев
 
 
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