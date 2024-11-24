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Спецборт МЧС России доставил гумпомощь в пострадавшую от циклона Мьянму - РИА Новости, 24.11.2024
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06:11 24.11.2024 (обновлено: 06:12 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/mchs-1985409665.html
Спецборт МЧС России доставил гумпомощь в пострадавшую от циклона Мьянму
Спецборт МЧС России доставил гумпомощь в пострадавшую от циклона Мьянму - РИА Новости, 24.11.2024
Спецборт МЧС России доставил гумпомощь в пострадавшую от циклона Мьянму
Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь в пострадавшую от сильнейшего циклона Мьянму, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T06:11
2024-11-24T06:12
россия
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь в пострадавшую от сильнейшего циклона Мьянму, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Самолет Ил-76 МЧС России доставил гумпомощь в Республику Союз Мьянма. По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова, населению Мьянмы, пострадавшему от сильнейшего циклона, направлены 33 тонны гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Отмечается, что были доставлены предметы первой необходимости: медикаменты, палатки, генераторы, передвижная электростанция.
https://ria.ru/20241105/livan-1982047557.html
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россия, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр куренков (мчс)
Россия, Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС)
Спецборт МЧС России доставил гумпомощь в пострадавшую от циклона Мьянму

Спецборт МЧС России доставил 33 тонны гумпомощи в пострадавшую от циклона Мьянму

© МЧС РоссииТранспортный самолет Ил-76 МЧС России в аэропорту "Жуковский" перед вылетом
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России в аэропорту Жуковский перед вылетом - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© МЧС России
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России в аэропорту "Жуковский" перед вылетом. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь в пострадавшую от сильнейшего циклона Мьянму, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Самолет Ил-76 МЧС России доставил гумпомощь в Республику Союз Мьянма. По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова, населению Мьянмы, пострадавшему от сильнейшего циклона, направлены 33 тонны гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что были доставлены предметы первой необходимости: медикаменты, палатки, генераторы, передвижная электростанция.
 
РоссияМьянмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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