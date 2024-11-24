https://ria.ru/20241124/mchs-1985409665.html

Спецборт МЧС России доставил гумпомощь в пострадавшую от циклона Мьянму

Спецборт МЧС России доставил гумпомощь в пострадавшую от циклона Мьянму - РИА Новости, 24.11.2024

Спецборт МЧС России доставил гумпомощь в пострадавшую от циклона Мьянму

Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь в пострадавшую от сильнейшего циклона Мьянму, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T06:11

2024-11-24T06:11

2024-11-24T06:12

россия

мьянма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь в пострадавшую от сильнейшего циклона Мьянму, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Самолет Ил-76 МЧС России доставил гумпомощь в Республику Союз Мьянма. По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова, населению Мьянмы, пострадавшему от сильнейшего циклона, направлены 33 тонны гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Отмечается, что были доставлены предметы первой необходимости: медикаменты, палатки, генераторы, передвижная электростанция.

https://ria.ru/20241105/livan-1982047557.html

россия

мьянма

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россия, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр куренков (мчс)