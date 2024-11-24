Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет миллиона рублей
Депутат Бесcараб: в РФ маткапитал может составить 1 млн руб через 3 года
© Depositphotos.com / Ilya AndriyanovБеременная женщина с пачкой денег
© Depositphotos.com / Ilya Andriyanov
Беременная женщина с пачкой денег. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России размер материнского капитала может достигнуть одного миллиона рублей через три года, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Парламентской газете".
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"Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей", — заявила она.
Депутат отметила, что размер финансовой поддержки увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции. При этом возможность роста суммы выплат обеспечивается трехлетним бюджетом.
Маткапитал сразу после рождения ребенка можно направить на покупку жилья, дошкольное образование, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет семьям с низким доходом и компенсацию стоимости товаров и услуг для инвалидов.
Через три года после рождения ребенка средства можно использовать для накопительной пенсии одного из родителей.
Ранее сенатор Совфеда Ольга Епифанова рассказала, что сумма этих выплат на первого ребенка в следующем году должна достичь 676 тысяч рублей, а на второго или последующих детей — 893 тысячи рублей.
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