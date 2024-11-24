Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет миллиона рублей

Маткапитал сразу после рождения ребенка можно направить на покупку жилья, дошкольное образование, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет семьям с низким доходом и компенсацию стоимости товаров и услуг для инвалидов.

Через три года после рождения ребенка средства можно использовать для накопительной пенсии одного из родителей.