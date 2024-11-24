Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет миллиона рублей - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 24.11.2024 (обновлено: 18:04 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html
Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет миллиона рублей
Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет миллиона рублей - РИА Новости, 24.11.2024
Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет миллиона рублей
В России размер материнского капитала может достигнуть одного миллиона рублей через три года, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:27
2024-11-24T18:04
россия
госдума рф
общество
светлана бессараб
ольга епифанова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754459705_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_0ad22b1e3df77f994f7f16ab6684967e.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России размер материнского капитала может достигнуть одного миллиона рублей через три года, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Парламентской газете"."Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей", — заявила она.Депутат отметила, что размер финансовой поддержки увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции. При этом возможность роста суммы выплат обеспечивается трехлетним бюджетом.Ранее сенатор Совфеда Ольга Епифанова рассказала, что сумма этих выплат на первого ребенка в следующем году должна достичь 676 тысяч рублей, а на второго или последующих детей — 893 тысячи рублей.
https://ria.ru/20241123/gosduma-1985304045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754459705_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac37f2254d67754bd1bd9b988219bdef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, общество, светлана бессараб, ольга епифанова
Россия, Госдума РФ, Общество, Светлана Бессараб, Ольга Епифанова
Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет миллиона рублей

Депутат Бесcараб: в РФ маткапитал может составить 1 млн руб через 3 года

© Depositphotos.com / Ilya AndriyanovБеременная женщина с пачкой денег
Беременная женщина с пачкой денег - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Depositphotos.com / Ilya Andriyanov
Беременная женщина с пачкой денег. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России размер материнского капитала может достигнуть одного миллиона рублей через три года, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Парламентской газете".
«
"Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей", — заявила она.
Депутат отметила, что размер финансовой поддержки увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции. При этом возможность роста суммы выплат обеспечивается трехлетним бюджетом.

Маткапитал сразу после рождения ребенка можно направить на покупку жилья, дошкольное образование, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет семьям с низким доходом и компенсацию стоимости товаров и услуг для инвалидов.

Через три года после рождения ребенка средства можно использовать для накопительной пенсии одного из родителей.

Ранее сенатор Совфеда Ольга Епифанова рассказала, что сумма этих выплат на первого ребенка в следующем году должна достичь 676 тысяч рублей, а на второго или последующих детей — 893 тысячи рублей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В ГД исключили влияние на маткапитал выплат на третьего ребенка
23 ноября, 02:34
 
РоссияГосдума РФОбществоСветлана БессарабОльга Епифанова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала