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Российские бойцы с фронта передали поздравления всем матерям страны - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 24.11.2024 (обновлено: 08:32 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/materi-1985406959.html
Российские бойцы с фронта передали поздравления всем матерям страны
Российские бойцы с фронта передали поздравления всем матерям страны - РИА Новости, 24.11.2024
Российские бойцы с фронта передали поздравления всем матерям страны
Военнослужащие группировки войск "Запад" записали с передовых позиций в зоне спецоперации видеопоздравление всем матерям России, заверив, что скоро вернутся... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T04:05
2024-11-24T08:32
специальная военная операция на украине
день матери
вооруженные силы рф
россия
общество
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" записали с передовых позиций в зоне спецоперации видеопоздравление всем матерям России, заверив, что скоро вернутся домой с победой. К поздравлениям присоединились разведчики, танкисты, артиллеристы, мотострелки и штурмовики. "День матери. Здесь, в зоне проведения специальной военной операции, это день особенный. Каждый из нас сын матери, некоторые из нас мужья матерей, братья матерей.... Мы часто думаем о вас, скучаем", — говорят бойцы в поздравительном видео. Бойцы пожелали мамам счастья и здоровья. А также поблагодарили за заботу, ласку и терпение. "Желаем уверенности в том, что все поставленные задачи будут выполнены и ваши сыновья с победой вернутся домой. Ваша вера и любовь хранит нас лучше любого бронежилета", — сказали военнослужащие. Военнослужащие пообещали всем мамам страны вернуться домой с победой и поблагодарили за надежный тыл. "Вы наша поддержка, вы наш надежный тыл, наша главная опора. Благодаря вам мы каждый день встаем с новыми силами и продолжаем делать наше дело... Крепкого здоровья и чтобы все ваши сыновья вернулись поскорее домой, а мы для этого приложим все усилия. Победа будет за нами", — заверили бойцы.
https://ria.ru/20241018/prazdnik-1834150676.html
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Видеопоздравление для матерей России от бойцов СВО
"Ваша вера и любовь хранит нас лучше любого бронежилета". Военнослужащие группировки войск "Запад" записали трогательное видео с передовой, поздравив всех мам страны с праздником и пообещав вернуться домой с Победой!
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день матери, вооруженные силы рф, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, День матери, Вооруженные силы РФ, Россия, Общество
Российские бойцы с фронта передали поздравления всем матерям страны

Бойцы группы "Запад" поздравили матерей России с позиций в зоне СВО

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" записали с передовых позиций в зоне спецоперации видеопоздравление всем матерям России, заверив, что скоро вернутся домой с победой.
К поздравлениям присоединились разведчики, танкисты, артиллеристы, мотострелки и штурмовики.
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"День матери. Здесь, в зоне проведения специальной военной операции, это день особенный. Каждый из нас сын матери, некоторые из нас мужья матерей, братья матерей.... Мы часто думаем о вас, скучаем", — говорят бойцы в поздравительном видео.
Бойцы пожелали мамам счастья и здоровья. А также поблагодарили за заботу, ласку и терпение.
"Желаем уверенности в том, что все поставленные задачи будут выполнены и ваши сыновья с победой вернутся домой. Ваша вера и любовь хранит нас лучше любого бронежилета", — сказали военнослужащие.
Военнослужащие пообещали всем мамам страны вернуться домой с победой и поблагодарили за надежный тыл.
"Вы наша поддержка, вы наш надежный тыл, наша главная опора. Благодаря вам мы каждый день встаем с новыми силами и продолжаем делать наше дело... Крепкого здоровья и чтобы все ваши сыновья вернулись поскорее домой, а мы для этого приложим все усилия. Победа будет за нами", — заверили бойцы.
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Специальная военная операция на УкраинеДень материВооруженные силы РФРоссияОбщество
 
 
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