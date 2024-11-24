https://ria.ru/20241124/materi-1985406959.html

Российские бойцы с фронта передали поздравления всем матерям страны

Российские бойцы с фронта передали поздравления всем матерям страны - РИА Новости, 24.11.2024

Российские бойцы с фронта передали поздравления всем матерям страны

Военнослужащие группировки войск "Запад" записали с передовых позиций в зоне спецоперации видеопоздравление всем матерям России, заверив, что скоро вернутся... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T04:05

2024-11-24T04:05

2024-11-24T08:32

специальная военная операция на украине

день матери

вооруженные силы рф

россия

общество

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" записали с передовых позиций в зоне спецоперации видеопоздравление всем матерям России, заверив, что скоро вернутся домой с победой. К поздравлениям присоединились разведчики, танкисты, артиллеристы, мотострелки и штурмовики. "День матери. Здесь, в зоне проведения специальной военной операции, это день особенный. Каждый из нас сын матери, некоторые из нас мужья матерей, братья матерей.... Мы часто думаем о вас, скучаем", — говорят бойцы в поздравительном видео. Бойцы пожелали мамам счастья и здоровья. А также поблагодарили за заботу, ласку и терпение. "Желаем уверенности в том, что все поставленные задачи будут выполнены и ваши сыновья с победой вернутся домой. Ваша вера и любовь хранит нас лучше любого бронежилета", — сказали военнослужащие. Военнослужащие пообещали всем мамам страны вернуться домой с победой и поблагодарили за надежный тыл. "Вы наша поддержка, вы наш надежный тыл, наша главная опора. Благодаря вам мы каждый день встаем с новыми силами и продолжаем делать наше дело... Крепкого здоровья и чтобы все ваши сыновья вернулись поскорее домой, а мы для этого приложим все усилия. Победа будет за нами", — заверили бойцы.

https://ria.ru/20241018/prazdnik-1834150676.html

https://ria.ru/20241107/issledovanie-1982486060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видеопоздравление для матерей России от бойцов СВО "Ваша вера и любовь хранит нас лучше любого бронежилета". Военнослужащие группировки войск "Запад" записали трогательное видео с передовой, поздравив всех мам страны с праздником и пообещав вернуться домой с Победой! 2024-11-24T04:05 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день матери, вооруженные силы рф, россия, общество