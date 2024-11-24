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Politico раскрыла, почему близость Маска к Трампу вызывает опасения - РИА Новости, 24.11.2024
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22:59 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/mask-1985481650.html
Politico раскрыла, почему близость Маска к Трампу вызывает опасения
Politico раскрыла, почему близость Маска к Трампу вызывает опасения - РИА Новости, 24.11.2024
Politico раскрыла, почему близость Маска к Трампу вызывает опасения
Близость американского предпринимателя Илона Маска к победившему на выборах президента США Дональду Трампу вызывает опасения, что Маск создаст монополию в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:59
2024-11-24T22:59
сша
дональд трамп
илон маск
джефф безос
spacex
blue origin
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Близость американского предпринимателя Илона Маска к победившему на выборах президента США Дональду Трампу вызывает опасения, что Маск создаст монополию в космической отрасли страны и получит миллиарды долларов от государства для своей компании SpaceX, пишет издание Politico. Газета выделяет двух конкурентов, которые борются за господство в космической сфере: Илона Маска и основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, создавшего аэрокосмическую компанию Blue Origin. Несмотря на то, что Blue Origin еще не запускала человека в космос, именно ее называют ближайшим конкурентом за финансирование в секторе. "Теперь, когда Маск проводит недели, болтаясь с Трампом в Мар-а-Лаго после выборов, их близость заставляет космическую отрасль опасаться, что Маск может подстроить космическую гонку в свою пользу, перенаправив миллиарды долларов государственного финансирования на SpaceX. Главная угроза для конкурентов SpaceX заключается в том, что Маск будет стремиться создать монополию в частной космической отрасли", - отмечает издание. Неназванный лоббист космической промышленности США сообщил изданию об опасениях, что после прихода Трампа к власти исчезнут все препятствия, мешающие Маску стать монополистом в отрасли частных космических перевозок. Источник также назвал предпринимателя и Трампа "самыми непредсказуемыми людьми" в мире. "Последствия их отношений с Трампом могут определить следующую главу частного освоения космоса, и космическая отрасль пытается понять, как Маск может вытеснить конкурентов или поставить своих союзников на влиятельные государственные должности, включая должность главы НАСА", - добавляет издание. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.
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сша, дональд трамп, илон маск, джефф безос, spacex, blue origin, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, Илон Маск, Джефф Безос, SpaceX, Blue Origin, Выборы президента США — 2024, В мире
Politico раскрыла, почему близость Маска к Трампу вызывает опасения

Politico: близкий Трампу Маск может создать монополию в космической отрасли США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Близость американского предпринимателя Илона Маска к победившему на выборах президента США Дональду Трампу вызывает опасения, что Маск создаст монополию в космической отрасли страны и получит миллиарды долларов от государства для своей компании SpaceX, пишет издание Politico.
Газета выделяет двух конкурентов, которые борются за господство в космической сфере: Илона Маска и основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, создавшего аэрокосмическую компанию Blue Origin. Несмотря на то, что Blue Origin еще не запускала человека в космос, именно ее называют ближайшим конкурентом за финансирование в секторе.
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"Теперь, когда Маск проводит недели, болтаясь с Трампом в Мар-а-Лаго после выборов, их близость заставляет космическую отрасль опасаться, что Маск может подстроить космическую гонку в свою пользу, перенаправив миллиарды долларов государственного финансирования на SpaceX. Главная угроза для конкурентов SpaceX заключается в том, что Маск будет стремиться создать монополию в частной космической отрасли", - отмечает издание.
Неназванный лоббист космической промышленности США сообщил изданию об опасениях, что после прихода Трампа к власти исчезнут все препятствия, мешающие Маску стать монополистом в отрасли частных космических перевозок. Источник также назвал предпринимателя и Трампа "самыми непредсказуемыми людьми" в мире.
"Последствия их отношений с Трампом могут определить следующую главу частного освоения космоса, и космическая отрасль пытается понять, как Маск может вытеснить конкурентов или поставить своих союзников на влиятельные государственные должности, включая должность главы НАСА", - добавляет издание.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.
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