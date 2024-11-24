Politico раскрыла, почему близость Маска к Трампу вызывает опасения
Politico: близкий Трампу Маск может создать монополию в космической отрасли США
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Близость американского предпринимателя Илона Маска к победившему на выборах президента США Дональду Трампу вызывает опасения, что Маск создаст монополию в космической отрасли страны и получит миллиарды долларов от государства для своей компании SpaceX, пишет издание Politico.
Газета выделяет двух конкурентов, которые борются за господство в космической сфере: Илона Маска и основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, создавшего аэрокосмическую компанию Blue Origin. Несмотря на то, что Blue Origin еще не запускала человека в космос, именно ее называют ближайшим конкурентом за финансирование в секторе.
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"Теперь, когда Маск проводит недели, болтаясь с Трампом в Мар-а-Лаго после выборов, их близость заставляет космическую отрасль опасаться, что Маск может подстроить космическую гонку в свою пользу, перенаправив миллиарды долларов государственного финансирования на SpaceX. Главная угроза для конкурентов SpaceX заключается в том, что Маск будет стремиться создать монополию в частной космической отрасли", - отмечает издание.
Неназванный лоббист космической промышленности США сообщил изданию об опасениях, что после прихода Трампа к власти исчезнут все препятствия, мешающие Маску стать монополистом в отрасли частных космических перевозок. Источник также назвал предпринимателя и Трампа "самыми непредсказуемыми людьми" в мире.
"Последствия их отношений с Трампом могут определить следующую главу частного освоения космоса, и космическая отрасль пытается понять, как Маск может вытеснить конкурентов или поставить своих союзников на влиятельные государственные должности, включая должность главы НАСА", - добавляет издание.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.
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