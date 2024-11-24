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Маск необычно выразился о третьей мировой войне - РИА Новости, 24.11.2024
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14:43 24.11.2024 (обновлено: 19:28 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/mask-1985440987.html
Маск необычно выразился о третьей мировой войне
Маск необычно выразился о третьей мировой войне - РИА Новости, 24.11.2024
Маск необычно выразился о третьей мировой войне
Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X выразил предпочтение работать над колонизацией Марса, вместо того чтобы развязывать третью мировую войну. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:43
2024-11-24T19:28
в мире
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марс
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X выразил предпочтение работать над колонизацией Марса, вместо того чтобы развязывать третью мировую войну.Так, он опубликовал изображение двух человеческих голов, в каждую их которых летит пуля.В первом случае она попадает прямо в череп, что в реальных условиях привело бы к практически неминуемой гибели человека. Рядом с этим изображением написано: "Третья мировая война".На втором — пуля лишь слегка задевает голову, а сбоку стоит надпись: "Колонизация Марса".Используя такую аналогию, предприниматель, вероятно, хотел сделать отсылку к покушению на избранного президента США Дональда Трампа, во время которого политик был ранен в ухо, но остался жив.Маск неоднократно высказывался на тему, что человечество сможет выжить только в том случае, если оно начнет колонизировать другие планеты.
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в мире, сша, марс, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Марс, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск необычно выразился о третьей мировой войне

Маск призвал колонизировать Марс вместо развязывания третьей мировой войны

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X выразил предпочтение работать над колонизацией Марса, вместо того чтобы развязывать третью мировую войну.
Так, он опубликовал изображение двух человеческих голов, в каждую их которых летит пуля.
© Фото : Илон Маск/XПост из соцсетей Илона Маска
Пост из соцсетей Илона Маска - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : Илон Маск/X
Пост из соцсетей Илона Маска
В первом случае она попадает прямо в череп, что в реальных условиях привело бы к практически неминуемой гибели человека. Рядом с этим изображением написано: "Третья мировая война".
На втором — пуля лишь слегка задевает голову, а сбоку стоит надпись: "Колонизация Марса".
Используя такую аналогию, предприниматель, вероятно, хотел сделать отсылку к покушению на избранного президента США Дональда Трампа, во время которого политик был ранен в ухо, но остался жив.
Маск неоднократно высказывался на тему, что человечество сможет выжить только в том случае, если оно начнет колонизировать другие планеты.
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