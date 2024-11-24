https://ria.ru/20241124/mali-1985433048.html

Ассошиэйтед Пресс заявило об убийстве в Мали шестерых бойцов "Вагнера"

Ассошиэйтед Пресс заявило об убийстве в Мали шестерых бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 24.11.2024

Ассошиэйтед Пресс заявило об убийстве в Мали шестерых бойцов "Вагнера"

Шесть бойцов группы "Вагнер" погибли в результате нападения связанной с "Аль-Каидой"* группировки в центральной части Мали, утверждает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:11

2024-11-24T13:11

2024-11-24T13:15

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Шесть бойцов группы "Вагнер" погибли в результате нападения связанной с "Аль-Каидой"* группировки в центральной части Мали, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс. "По меньшей мере шесть российских наемников были убиты в результате нападения связанной с "Аль-Каидой"* группировки в центральной части Мали", - говорится в публикации. По данным агентства, речь идет о террористической группе "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM, связана с группировкой "Аль-Каида"*), Как утверждается, 21 ноября террористы устроили засаду в регионе Мопти и засекли колонну "Вагнер", их транспортные средства были сожжены.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241015/mali-1978059513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, мали, аль-каида