https://ria.ru/20241124/mali-1985433048.html
Ассошиэйтед Пресс заявило об убийстве в Мали шестерых бойцов "Вагнера"
Ассошиэйтед Пресс заявило об убийстве в Мали шестерых бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 24.11.2024
Ассошиэйтед Пресс заявило об убийстве в Мали шестерых бойцов "Вагнера"
Шесть бойцов группы "Вагнер" погибли в результате нападения связанной с "Аль-Каидой"* группировки в центральной части Мали, утверждает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:11
2024-11-24T13:11
2024-11-24T13:15
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Шесть бойцов группы "Вагнер" погибли в результате нападения связанной с "Аль-Каидой"* группировки в центральной части Мали, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс. "По меньшей мере шесть российских наемников были убиты в результате нападения связанной с "Аль-Каидой"* группировки в центральной части Мали", - говорится в публикации. По данным агентства, речь идет о террористической группе "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM, связана с группировкой "Аль-Каида"*), Как утверждается, 21 ноября террористы устроили засаду в регионе Мопти и засекли колонну "Вагнер", их транспортные средства были сожжены.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241015/mali-1978059513.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мали, аль-каида
В мире, Россия, Мали, Аль-Каида
Ассошиэйтед Пресс заявило об убийстве в Мали шестерых бойцов "Вагнера"
AP утверждает, что террористы убили шесть бойцов "Вагнера" в Мали
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Шесть бойцов группы "Вагнер" погибли в результате нападения связанной с "Аль-Каидой"* группировки в центральной части Мали, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
"По меньшей мере шесть российских наемников были убиты в результате нападения связанной с "Аль-Каидой"* группировки в центральной части Мали", - говорится в публикации.
По данным агентства, речь идет о террористической группе "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM, связана с группировкой "Аль-Каида"*),
Как утверждается, 21 ноября террористы устроили засаду в регионе Мопти и засекли колонну "Вагнер", их транспортные средства были сожжены.
* Террористическая организация, запрещенная в России