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Мадуро объявил о создании молодежного антифашистского движения - РИА Новости, 24.11.2024
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07:15 24.11.2024 (обновлено: 07:45 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/maduro-1985411041.html
Мадуро объявил о создании молодежного антифашистского движения
Мадуро объявил о создании молодежного антифашистского движения - РИА Новости, 24.11.2024
Мадуро объявил о создании молодежного антифашистского движения
Венесуэльский лидер Николас Мадуро на закрытии Всемирного конгресса антифашистской молодежи и студентов в штате Миранда объявил о создании Большого... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T07:15
2024-11-24T07:45
в мире
венесуэла
каракас
николас мадуро
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МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро на закрытии Всемирного конгресса антифашистской молодежи и студентов в штате Миранда объявил о создании Большого антифашистского молодежного движения, которое должно способствовать единству между молодыми людьми и построению нового мира. "Ничто и никто не отнимет у нас XXI век, который мы завоевали любовью, трудом и большим героизмом. Я поздравляю вас, потому что сегодня в Венесуэле рождается великое антифашистское студенческое молодежное движение", — заявил политик, выступая в парке Симона Боливара города Ла-Карлота, трансляцию мероприятия вел телеканал VTV. По мнению Мадуро, молодежи "возможно и необходимо свергнуть то, что империя янки пытается навязать миру", для этой цели им необходимо создавать новые формы содружества и "продвигать собственные стратегии сопротивления". Около тысячи делегатов молодежного антифашистского конгресса из 72 стран приняли по итогам обсуждений на семи тематических столах декларацию, в которой осудили вмешательство в жизнь стран, колониализм и имперские попытки "истребить свободные народы". "Фашизм атакует демократию и лишает людей их основных прав, увековечивает неравенство, угнетение, насилие и смерть. Фашизм — наш антагонистический враг", — говорится в тексте итоговой декларации. Участники конгресса также предложили сформировать аналитический центр по борьбе с фашизмом и создать школу в Каракасе и исследовательский центр, занимающийся изучением важнейших вопросов, касающихся современного фашизма. Мадуро поддержал это предложение и пригласил молодых людей разместить свою штаб-квартиру в строящейся сейчас Национальной молодежной школе "Антонио Хосе де Сукре".
https://ria.ru/20241115/pamyatnik-1984029384.html
https://ria.ru/20241108/maduro-1982570060.html
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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро
Мадуро объявил о создании молодежного антифашистского движения

Мадуро объявил о создании Большого антифашистского молодежного движения

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро на закрытии Всемирного конгресса антифашистской молодежи и студентов в штате Миранда объявил о создании Большого антифашистского молодежного движения, которое должно способствовать единству между молодыми людьми и построению нового мира.
"Ничто и никто не отнимет у нас XXI век, который мы завоевали любовью, трудом и большим героизмом. Я поздравляю вас, потому что сегодня в Венесуэле рождается великое антифашистское студенческое молодежное движение", — заявил политик, выступая в парке Симона Боливара города Ла-Карлота, трансляцию мероприятия вел телеканал VTV.
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По мнению Мадуро, молодежи "возможно и необходимо свергнуть то, что империя янки пытается навязать миру", для этой цели им необходимо создавать новые формы содружества и "продвигать собственные стратегии сопротивления".
Около тысячи делегатов молодежного антифашистского конгресса из 72 стран приняли по итогам обсуждений на семи тематических столах декларацию, в которой осудили вмешательство в жизнь стран, колониализм и имперские попытки "истребить свободные народы".
"Фашизм атакует демократию и лишает людей их основных прав, увековечивает неравенство, угнетение, насилие и смерть. Фашизм — наш антагонистический враг", — говорится в тексте итоговой декларации.
Участники конгресса также предложили сформировать аналитический центр по борьбе с фашизмом и создать школу в Каракасе и исследовательский центр, занимающийся изучением важнейших вопросов, касающихся современного фашизма. Мадуро поддержал это предложение и пригласил молодых людей разместить свою штаб-квартиру в строящейся сейчас Национальной молодежной школе "Антонио Хосе де Сукре".
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