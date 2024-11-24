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Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР - РИА Новости, 24.11.2024
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11:25 24.11.2024 (обновлено: 11:52 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html
Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР
Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР - РИА Новости, 24.11.2024
Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР
Луганской Народной Республике дополнительно выделили более миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:25
2024-11-24T11:52
экономика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Луганской Народной Республике дополнительно выделили более миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, сообщается на сайте правительства. &quot;Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, что позволит решить ряд значимых задач для жизни граждан&quot;, — пояснила пресс-служба.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование направят по госпрограмме "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", утвержденной в конце 2023 года. Она предусматривает строительство жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы и создание благоприятного инвестиционного климата, уточнили в правительстве.
https://ria.ru/20240930/matvienko-1975393438.html
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экономика, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика
Экономика, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика
Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР

Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР на первоочередные расходы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Луганской Народной Республике дополнительно выделили более миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, сообщается на сайте правительства.
«

"Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, что позволит решить ряд значимых задач для жизни граждан", — пояснила пресс-служба.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Финансирование направят по госпрограмме "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", утвержденной в конце 2023 года. Она предусматривает строительство жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы и создание благоприятного инвестиционного климата, уточнили в правительстве.
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