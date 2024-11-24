https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html

Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР

Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР - РИА Новости, 24.11.2024

Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР

Луганской Народной Республике дополнительно выделили более миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:25

2024-11-24T11:25

2024-11-24T11:52

экономика

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Луганской Народной Республике дополнительно выделили более миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, сообщается на сайте правительства. "Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, что позволит решить ряд значимых задач для жизни граждан", — пояснила пресс-служба.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование направят по госпрограмме "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", утвержденной в конце 2023 года. Она предусматривает строительство жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы и создание благоприятного инвестиционного климата, уточнили в правительстве.

https://ria.ru/20240930/matvienko-1975393438.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика