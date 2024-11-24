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Израиль начал наносить удары по южному пригороду Бейрута
Израиль начал наносить удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 24.11.2024
Израиль начал наносить удары по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трёх ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T21:51
2024-11-24T21:51
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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трёх ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Первые два удара пришлись по жилым зданиям в районе Рувейс, еще один - рядом с Бир эль-Абед.В небе над Бейрутом слышны звуки полета боевой авиации.Ранее спикер израильской армии на своей странице в соцсети Х призвал жителей ряда районов пригорода ливанской столицы покинуть свои дома. Всего обозначено 12 целей, все они являются жилыми многоэтажными зданиями.
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в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), хезболла, ливан
В мире, Бейрут, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Ливан
Израиль начал наносить удары по южному пригороду Бейрута
Израильские ВВС начали наносить удары по южному пригороду Бейрута