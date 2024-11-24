https://ria.ru/20241124/livan-1985466489.html

Жертвами израильских ударов по Ливану в субботу стали 84 человека

Жертвами израильских ударов по Ливану в субботу стали 84 человека - РИА Новости, 24.11.2024

Жертвами израильских ударов по Ливану в субботу стали 84 человека

В субботу жертвами ударов ЦАХАЛ по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута стали 84 человека, сообщил Центр экстренных ситуаций Министерства... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:37

2024-11-24T19:37

2024-11-24T22:59

в мире

ливан

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

хезболла

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983280064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93f3b3f46644acd4474629cd357b3a76.jpg

БЕЙРУТ, 14 ноя — РИА Новости. В субботу жертвами ударов ЦАХАЛ по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута стали 84 человека, сообщил Центр экстренных ситуаций Министерства здравоохранения республики. "За вчерашний день от атак погибли 84 человека, 213 получили ранения. Количество жертв с начала израильской агрессии против Ливана возросло до 3754, ранения получили 15 626 мирных жителей", — говорится в заявлении.По данным местного Минздрава, в субботу больше всего жертв в центре Бейрута — 29 погибших, а также в поселениях восточной провинции Баальбек-Хермель и на северо-востоке страны — 43. На юге Ливана погибли 12 мирных граждан.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых, помимо мирных жителей, погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241124/khezbolla-1985461809.html

https://ria.ru/20241119/livan-1984492182.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

ливан

бейрут

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хезболла, хамас