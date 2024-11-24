https://ria.ru/20241124/livan-1985466489.html
Жертвами израильских ударов по Ливану в субботу стали 84 человека
Жертвами израильских ударов по Ливану в субботу стали 84 человека - РИА Новости, 24.11.2024
Жертвами израильских ударов по Ливану в субботу стали 84 человека
В субботу жертвами ударов ЦАХАЛ по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута стали 84 человека, сообщил Центр экстренных ситуаций Министерства... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:37
2024-11-24T19:37
2024-11-24T22:59
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БЕЙРУТ, 14 ноя — РИА Новости. В субботу жертвами ударов ЦАХАЛ по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута стали 84 человека, сообщил Центр экстренных ситуаций Министерства здравоохранения республики. "За вчерашний день от атак погибли 84 человека, 213 получили ранения. Количество жертв с начала израильской агрессии против Ливана возросло до 3754, ранения получили 15 626 мирных жителей", — говорится в заявлении.По данным местного Минздрава, в субботу больше всего жертв в центре Бейрута — 29 погибших, а также в поселениях восточной провинции Баальбек-Хермель и на северо-востоке страны — 43. На юге Ливана погибли 12 мирных граждан.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых, помимо мирных жителей, погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241124/khezbolla-1985461809.html
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в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, хезболла, хамас
В мире, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Хезболла, ХАМАС
Жертвами израильских ударов по Ливану в субботу стали 84 человека
Жертвами ударов ЦАХАЛ по югу и востоку Ливана, а также Бейруту стали 84 человека