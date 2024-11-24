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Минздрав Ливана сообщил о жертвах израильского удара по центру Бейрута - РИА Новости, 24.11.2024
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19:00 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/livan-1985463306.html
Минздрав Ливана сообщил о жертвах израильского удара по центру Бейрута
Минздрав Ливана сообщил о жертвах израильского удара по центру Бейрута - РИА Новости, 24.11.2024
Минздрав Ливана сообщил о жертвах израильского удара по центру Бейрута
Количество жертв израильского удара в районе Баста в центре Бейрута возросло до 29 человек, ранения получили 67 мирных граждан, сообщается в отчете центра... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:00
2024-11-24T19:00
в мире
бейрут
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израиль
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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Количество жертв израильского удара в районе Баста в центре Бейрута возросло до 29 человек, ранения получили 67 мирных граждан, сообщается в отчете центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана. В субботу утром израильские ВВС нанесли удар по жилому зданию в густонаселенном районе в центре ливанской столицы. Ранее сообщалось о 10 погибших и более 50 раненых. "По обновленным данным, количество жертв авиаудара Израиля в Басте в Бейруте достигло 29 человек, 67 граждан получили ранения", - написано в заявлении. Согласно отчету, обновленные данные не являются окончательными. Поисковая операция с разбором завалов продолжается.
https://ria.ru/20241124/livan-1985444951.html
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в мире, бейрут, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Минздрав Ливана сообщил о жертвах израильского удара по центру Бейрута

Минздрав Ливана: число жертв израильского удара в Басте возросло до 29 человек

© AP Photo / Bilal HusseinРазрушения в Бейруте
Разрушения в Бейруте - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Разрушения в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Количество жертв израильского удара в районе Баста в центре Бейрута возросло до 29 человек, ранения получили 67 мирных граждан, сообщается в отчете центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана.
В субботу утром израильские ВВС нанесли удар по жилому зданию в густонаселенном районе в центре ливанской столицы. Ранее сообщалось о 10 погибших и более 50 раненых.
"По обновленным данным, количество жертв авиаудара Израиля в Басте в Бейруте достигло 29 человек, 67 граждан получили ранения", - написано в заявлении.
Согласно отчету, обновленные данные не являются окончательными. Поисковая операция с разбором завалов продолжается.
Город Тир (Сур), Ливан - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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Вчера, 15:30
 
В миреБейрутЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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