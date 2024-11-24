https://ria.ru/20241124/livan-1985463306.html

Минздрав Ливана сообщил о жертвах израильского удара по центру Бейрута

Минздрав Ливана сообщил о жертвах израильского удара по центру Бейрута - РИА Новости, 24.11.2024

Минздрав Ливана сообщил о жертвах израильского удара по центру Бейрута

Количество жертв израильского удара в районе Баста в центре Бейрута возросло до 29 человек, ранения получили 67 мирных граждан, сообщается в отчете центра... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:00

2024-11-24T19:00

2024-11-24T19:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Количество жертв израильского удара в районе Баста в центре Бейрута возросло до 29 человек, ранения получили 67 мирных граждан, сообщается в отчете центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана. В субботу утром израильские ВВС нанесли удар по жилому зданию в густонаселенном районе в центре ливанской столицы. Ранее сообщалось о 10 погибших и более 50 раненых. "По обновленным данным, количество жертв авиаудара Израиля в Басте в Бейруте достигло 29 человек, 67 граждан получили ранения", - написано в заявлении. Согласно отчету, обновленные данные не являются окончательными. Поисковая операция с разбором завалов продолжается.

https://ria.ru/20241124/livan-1985444951.html

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в мире, бейрут, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024