https://ria.ru/20241124/livan-1985444951.html

В Ливане удар Израиля по городу Тир сочли отказом от прекращения огня

В Ливане удар Израиля по городу Тир сочли отказом от прекращения огня - РИА Новости, 24.11.2024

В Ливане удар Израиля по городу Тир сочли отказом от прекращения огня

Целенаправленный удар израильской армии по ливанским военным в районе Тира является посланием Тель-Авива об отказе от соглашения по прекращению огня, заявил... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:30

2024-11-24T15:30

2024-11-24T15:31

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Целенаправленный удар израильской армии по ливанским военным в районе Тира является посланием Тель-Авива об отказе от соглашения по прекращению огня, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати. Ранее армия Ливана заявила, что ее позиция в Аль-Амирия на юге страны была атакована израильскими военными, в результате чего один военнослужащий погиб и 18 получили ранения. "Целенаправленный удар враждебного Израиля по штабу армии на юге, в результате чего погибли и получили ранения ливанские военнослужащие, является прямым кровавым посланием об отказе от прекращения огня", - цитирует слова Микати пресс-служба правительства Ливана. Ливанский премьер также заявил о намерении продолжить все возможные усилия для достижения договоренности о прекращении огня и призвал компетентные международные организации принять необходимые меры в связи с непрекращающимися израильскими бомбардировками гражданского населения Ливана и армии. Во вторник с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве. Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем в среду заявил, что движение согласно на продолжение непрямых переговоров по прекращению огня с Израилем на основании предложения США и при посредничестве спикера парламента Ливана Набиха Берри при условии полного прекращения боевых действий со стороны армии Израиля и сохранение суверенности Ливана без возможности израильской стороны вторгаться в воздушное пространство страны и нарушать сухопутную или морскую границы. Касем также отметил о решении сопротивления продолжить боевые действия против армии Израиля параллельно текущим переговорам о прекращении огня.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241124/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, тель-авив, амос хохштейн, наджиб микати, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024