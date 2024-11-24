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Ливанский политик обвинил Запад в искажении фактов о конфликте на Украине
Ливанский политик обвинил Запад в искажении фактов о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Ливанский политик обвинил Запад в искажении фактов о конфликте на Украине
Запад переворачивает все с ног на голову, обвиняя Россию в конфликте на Украине, то же самое делает Израиль в отношении Палестины, утверждая, что является... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T05:46
2024-11-24T05:46
2024-11-24T05:46
специальная военная операция на украине
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ливан
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ПНОМПЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Запад переворачивает все с ног на голову, обвиняя Россию в конфликте на Украине, то же самое делает Израиль в отношении Палестины, утверждая, что является жертвой агрессии, заявил РИА Новости Юсеф Авад, координатор по Азии и зарубежью Партии свободного патриотического движения Республики Ливан. "Палестина просто защищается от нападков Израиля. Но Израиль сейчас переворачивает все с ног на голову. Израиль говорит, что это якобы на них нападают, а они защищаются. Это похоже на то, что они (на Западе - ред.) сделали с Россией раньше. Они поехали на Украину, они устроили беспорядки, а потом стали жаловаться", - заявил политик на полях Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, израиль, украина, россия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Россия, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ливан
Ливанский политик обвинил Запад в искажении фактов о конфликте на Украине
Ливанский политик Авад: Запад искажает факт, обвиняя РФ в конфликте на Украине
ПНОМПЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Запад переворачивает все с ног на голову, обвиняя Россию в конфликте на Украине, то же самое делает Израиль в отношении Палестины, утверждая, что является жертвой агрессии, заявил РИА Новости Юсеф Авад, координатор по Азии и зарубежью Партии свободного патриотического движения Республики Ливан.
"Палестина просто защищается от нападков Израиля. Но Израиль сейчас переворачивает все с ног на голову. Израиль говорит, что это якобы на них нападают, а они защищаются. Это похоже на то, что они (на Западе - ред.) сделали с Россией раньше. Они поехали на Украину, они устроили беспорядки, а потом стали жаловаться", - заявил политик на полях Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП).