https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985443043.html

Вопросы, которые не решает разум, решает "Орешник", заявил Кустурица

Вопросы, которые не решает разум, решает "Орешник", заявил Кустурица - РИА Новости, 24.11.2024

Вопросы, которые не решает разум, решает "Орешник", заявил Кустурица

Сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на закрытии фестиваля документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" заявил, что вопросы, которые не решает... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:08

2024-11-24T15:08

2024-11-24T15:09

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ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя - РИА Новости. Сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на закрытии фестиваля документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" заявил, что вопросы, которые не решает человеческий разум, решает российская ракета средней дальности "Орешник" В кинодеревне Дрвенград актера и режиссера Эмира Кустурицы на западе Сербии 22-24 ноября состоялся международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей. "Все, что мы выбираем "решением разума", - это не только вопрос разума. Не только разум решает нашу судьбу. А то, что не решает разум, решает "Орешник"", - заявил Кустурица на закрытии под аплодисменты полного зала. По его словам, символом фестиваля в Дрвенграде в этом году стал великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. "Фильмы, которые я видел в вашей программе, думаю, что у вас есть самые лучшие документальные фильмы, которые говорят о судьбе человека. Если в фильме нет судьбы человека, это значит, что там нет эмоционального отношения к тому, что такое жизнь", - подчеркнул Кустурица, которого с 70-летним юбилеем в воскресенье поздравил президент России Владимир Путин.

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сербия, россия, эмир кустурица, владимир путин, в мире, александр сладков