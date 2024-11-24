Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом
Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил режиссера Эмира Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей, говорится в его поздравлении на сайте РПЦ.
Югославский и сербский режиссер Кустурица отмечает 70-летие, он родился 24 ноября 1954 года в городе Сараево.
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"Во внимание к вашему вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха на сайте Русской православной церкви.
Патриарх отметил, что режиссер, будучи верующим православным человеком, стремится убедительно свидетельствовать о евангельских идеалах любви и братства, о важности крепких семейных уз и следования высоким моральным принципам.
"Ваше многогранное творчество, ставшее за минувшие годы визитной карточкой современного сербского искусства и самобытного "балканского стиля", любимо миллионами ценителей прекрасного по всему миру. Снятые вами кинокартины, в которых поднимаются вечные вопросы смысла жизни и нравственного выбора, отличают не только глубокий символизм и нестандартные художественные решения, но и добрый юмор, яркие, запоминающиеся образы героев", - добавляется в поздравлении.
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