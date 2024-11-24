https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985442228.html

Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом

Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом - РИА Новости, 24.11.2024

Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил режиссера Эмира Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:59

2024-11-24T14:59

2024-11-24T14:59

религия

сараево

эмир кустурица

серафим саровский (прохор мошнин)

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил режиссера Эмира Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей, говорится в его поздравлении на сайте РПЦ. Югославский и сербский режиссер Кустурица отмечает 70-летие, он родился 24 ноября 1954 года в городе Сараево."Во внимание к вашему вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха на сайте Русской православной церкви. Патриарх отметил, что режиссер, будучи верующим православным человеком, стремится убедительно свидетельствовать о евангельских идеалах любви и братства, о важности крепких семейных уз и следования высоким моральным принципам. "Ваше многогранное творчество, ставшее за минувшие годы визитной карточкой современного сербского искусства и самобытного "балканского стиля", любимо миллионами ценителей прекрасного по всему миру. Снятые вами кинокартины, в которых поднимаются вечные вопросы смысла жизни и нравственного выбора, отличают не только глубокий символизм и нестандартные художественные решения, но и добрый юмор, яркие, запоминающиеся образы героев", - добавляется в поздравлении.

https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985405061.html

https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984048101.html

сараево

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сараево, эмир кустурица, серафим саровский (прохор мошнин), русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)