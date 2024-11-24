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Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом - РИА Новости, 24.11.2024
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Религия
 
14:59 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985442228.html
Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом
Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом - РИА Новости, 24.11.2024
Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил режиссера Эмира Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:59
2024-11-24T14:59
религия
сараево
эмир кустурица
серафим саровский (прохор мошнин)
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил режиссера Эмира Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей, говорится в его поздравлении на сайте РПЦ. Югославский и сербский режиссер Кустурица отмечает 70-летие, он родился 24 ноября 1954 года в городе Сараево."Во внимание к вашему вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха на сайте Русской православной церкви. Патриарх отметил, что режиссер, будучи верующим православным человеком, стремится убедительно свидетельствовать о евангельских идеалах любви и братства, о важности крепких семейных уз и следования высоким моральным принципам. "Ваше многогранное творчество, ставшее за минувшие годы визитной карточкой современного сербского искусства и самобытного "балканского стиля", любимо миллионами ценителей прекрасного по всему миру. Снятые вами кинокартины, в которых поднимаются вечные вопросы смысла жизни и нравственного выбора, отличают не только глубокий символизм и нестандартные художественные решения, но и добрый юмор, яркие, запоминающиеся образы героев", - добавляется в поздравлении.
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985405061.html
https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984048101.html
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сараево, эмир кустурица, серафим саровский (прохор мошнин), русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Сараево, Эмир Кустурица, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом

Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил режиссера Эмира Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей, говорится в его поздравлении на сайте РПЦ.
Югославский и сербский режиссер Кустурица отмечает 70-летие, он родился 24 ноября 1954 года в городе Сараево.
Президент России Владимир Путин и режиссер, музыкант Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Путин поздравил Кустурицу с 70-летием
Вчера, 02:12
"Во внимание к вашему вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха на сайте Русской православной церкви.
Патриарх отметил, что режиссер, будучи верующим православным человеком, стремится убедительно свидетельствовать о евангельских идеалах любви и братства, о важности крепких семейных уз и следования высоким моральным принципам.
"Ваше многогранное творчество, ставшее за минувшие годы визитной карточкой современного сербского искусства и самобытного "балканского стиля", любимо миллионами ценителей прекрасного по всему миру. Снятые вами кинокартины, в которых поднимаются вечные вопросы смысла жизни и нравственного выбора, отличают не только глубокий символизм и нестандартные художественные решения, но и добрый юмор, яркие, запоминающиеся образы героев", - добавляется в поздравлении.
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица отвечает на вопросы журналистов на первом международном форуме новых медиа Культура. Медиа. Цифра на территории кинозавода Москино в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Эмир Кустурица: я готов сделать фильм о Путине
16 ноября, 11:00
 
РелигияСараевоЭмир КустурицаСерафим Саровский (Прохор Мошнин)Русская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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