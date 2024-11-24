https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985420088.html

Кустурица одной фразой описал удар "Орешником" по Украине

Кустурица одной фразой описал удар "Орешником" по Украине - РИА Новости, 24.11.2024

Кустурица одной фразой описал удар "Орешником" по Украине

Режиссер Эмир Кустурица назвал удар "Орешником" по Украине зрелищным и масштабным. Его слова приводит RT. "Ответ [на удары по Брянской области] был очень... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T10:13

2024-11-24T10:13

2024-11-24T10:52

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первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Режиссер Эмир Кустурица назвал удар "Орешником" по Украине зрелищным и масштабным. Его слова приводит RT. "Ответ [на удары по Брянской области] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным", — сказал он. Он назвал удар по Украине предупреждением Западу о том, что может случиться, если все продолжит развиваться в том же русле.Кроме того, Кустурица отметил, что администрация Байдена идет на такие провокации, так как чувствует, что проигрывает в конфликте.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением об ударе по объектам украинского ОПК в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.Речь идет о военном комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241124/filippo-1985418443.html

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в мире, украина, эмир кустурица, россия, первый запуск ракеты "орешник"