Рейтинг@Mail.ru
Кустурица одной фразой описал удар "Орешником" по Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 24.11.2024 (обновлено: 10:52 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985420088.html
Кустурица одной фразой описал удар "Орешником" по Украине
Кустурица одной фразой описал удар "Орешником" по Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Кустурица одной фразой описал удар "Орешником" по Украине
Режиссер Эмир Кустурица назвал удар "Орешником" по Украине зрелищным и масштабным. Его слова приводит RT. "Ответ [на удары по Брянской области] был очень... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:13
2024-11-24T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эмир кустурица
россия
первый запуск ракеты "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931010147_0:301:3074:2030_1920x0_80_0_0_737a2dea63f83aa0be8942917a6693bd.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Режиссер Эмир Кустурица назвал удар "Орешником" по Украине зрелищным и масштабным. Его слова приводит RT. "Ответ [на удары по Брянской области] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным", — сказал он. Он назвал удар по Украине предупреждением Западу о том, что может случиться, если все продолжит развиваться в том же русле.Кроме того, Кустурица отметил, что администрация Байдена идет на такие провокации, так как чувствует, что проигрывает в конфликте.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением об ударе по объектам украинского ОПК в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.Речь идет о военном комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241124/filippo-1985418443.html
https://ria.ru/20241124/ukraina-1985414606.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931010147_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_f6fede43053b813d9cb41504437a2d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эмир кустурица, россия, первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эмир Кустурица, Россия, Первый запуск ракеты "Орешник"
Кустурица одной фразой описал удар "Орешником" по Украине

Режиссер Кустурица назвал удар "Орешником" по Украине масштабным и зрелищным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭмир Кустурица
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Эмир Кустурица. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Режиссер Эмир Кустурица назвал удар "Орешником" по Украине зрелищным и масштабным. Его слова приводит RT.

"Ответ [на удары по Брянской области] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным", — сказал он.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Заявление главы МИД Франции об Украине вызвало ярость на Западе
Вчера, 09:45
Он назвал удар по Украине предупреждением Западу о том, что может случиться, если все продолжит развиваться в том же русле.

Кроме того, Кустурица отметил, что администрация Байдена идет на такие провокации, так как чувствует, что проигрывает в конфликте.

Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением об ударе по объектам украинского ОПК в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Речь идет о военном комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Около 80 процентов". Украину предупредили о серьезной опасности
Вчера, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭмир КустурицаРоссияПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала