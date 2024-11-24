Кустурица одной фразой описал удар "Орешником" по Украине
Режиссер Кустурица назвал удар "Орешником" по Украине масштабным и зрелищным
Эмир Кустурица. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Режиссер Эмир Кустурица назвал удар "Орешником" по Украине зрелищным и масштабным. Его слова приводит RT.
"Ответ [на удары по Брянской области] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным", — сказал он.
"Ответ [на удары по Брянской области] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным", — сказал он.
Он назвал удар по Украине предупреждением Западу о том, что может случиться, если все продолжит развиваться в том же русле.
Кроме того, Кустурица отметил, что администрация Байдена идет на такие провокации, так как чувствует, что проигрывает в конфликте.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением об ударе по объектам украинского ОПК в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.
Речь идет о военном комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Кроме того, Кустурица отметил, что администрация Байдена идет на такие провокации, так как чувствует, что проигрывает в конфликте.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением об ударе по объектам украинского ОПК в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.
Речь идет о военном комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении.