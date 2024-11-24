Кустурица заявил, что скоро едет в Москву снимать фильм по Достоевскому
Кустурица на юбилее заявил о скорой поездке в Москву ради фильма по Достоевскому
Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
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ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя – РИА Новости. Прославленный сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского для укрепления связи русской и сербской культур.
Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручили Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф "Окно на Восток".
"Благодарю и думаю, что это - родство наших душ, наших культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы. Поэтому я из этого моего рая уезжаю очень скоро в Москву, чтобы сделать (снять фильм – ред.) Достоевского, который все, что сейчас происходит - события в мире, Европе, все это Федор Михайлович предвидел. Он нам сказал, что надо думать, надо быть вместе и больше соединять наши культуры и я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы эти культуры были более близкими", - заявил Кустурица под аплодисменты собравшихся.
Автор барельефа - профессор Дальневосточного института искусств Игорь Обухов, ранее он написал портрет мальчика в буденовке с морской звездой на ней и уссурийским тигренком в руках на стене одного из домов в Дрвенграде.
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Кустурица в этом году сообщал, что вскоре приступит к работе над фильмом "Преступление без наказания" по роману Достоевского и что съемки будут проходить в России.
В Дрвенграде 22-24 ноября проходит международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.