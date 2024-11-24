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Кустурица заявил, что скоро едет в Москву снимать фильм по Достоевскому - РИА Новости, 24.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:43 24.11.2024 (обновлено: 08:42 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985406604.html
Кустурица заявил, что скоро едет в Москву снимать фильм по Достоевскому
Кустурица заявил, что скоро едет в Москву снимать фильм по Достоевскому - РИА Новости, 24.11.2024
Кустурица заявил, что скоро едет в Москву снимать фильм по Достоевскому
Прославленный сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T03:43
2024-11-24T08:42
культура
в мире
россия
москва
сербия
эмир кустурица
федор достоевский
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ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя – РИА Новости. Прославленный сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского для укрепления связи русской и сербской культур. Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручили Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф "Окно на Восток". "Благодарю и думаю, что это - родство наших душ, наших культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы. Поэтому я из этого моего рая уезжаю очень скоро в Москву, чтобы сделать (снять фильм – ред.) Достоевского, который все, что сейчас происходит - события в мире, Европе, все это Федор Михайлович предвидел. Он нам сказал, что надо думать, надо быть вместе и больше соединять наши культуры и я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы эти культуры были более близкими", - заявил Кустурица под аплодисменты собравшихся. Автор барельефа - профессор Дальневосточного института искусств Игорь Обухов, ранее он написал портрет мальчика в буденовке с морской звездой на ней и уссурийским тигренком в руках на стене одного из домов в Дрвенграде. Кустурица в этом году сообщал, что вскоре приступит к работе над фильмом "Преступление без наказания" по роману Достоевского и что съемки будут проходить в России. В Дрвенграде 22-24 ноября проходит международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.
https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984116701.html
https://ria.ru/20241113/kusturitsa-1983601396.html
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РИА Новости
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Подарок для Эмира Кустурицы на 70-летие от Россотрудничества и посольства РФ
Путин поздравил Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. К поздравлениям присоединились Россотрудничество и посольство РФ, подарив режиссеру барельеф "Окно на восток".
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в мире, россия, москва, сербия, эмир кустурица, федор достоевский
Культура, В мире, Россия, Москва, Сербия, Эмир Кустурица, Федор Достоевский
Кустурица заявил, что скоро едет в Москву снимать фильм по Достоевскому

Кустурица на юбилее заявил о скорой поездке в Москву ради фильма по Достоевскому

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица
Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
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ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя – РИА Новости. Прославленный сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского для укрепления связи русской и сербской культур.
Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручили Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф "Окно на Восток".
"Благодарю и думаю, что это - родство наших душ, наших культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы. Поэтому я из этого моего рая уезжаю очень скоро в Москву, чтобы сделать (снять фильм – ред.) Достоевского, который все, что сейчас происходит - события в мире, Европе, все это Федор Михайлович предвидел. Он нам сказал, что надо думать, надо быть вместе и больше соединять наши культуры и я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы эти культуры были более близкими", - заявил Кустурица под аплодисменты собравшихся.
Автор барельефа - профессор Дальневосточного института искусств Игорь Обухов, ранее он написал портрет мальчика в буденовке с морской звездой на ней и уссурийским тигренком в руках на стене одного из домов в Дрвенграде.
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Кустурица заявил о готовности снять фильм про Путина
16 ноября, 07:32
Кустурица в этом году сообщал, что вскоре приступит к работе над фильмом "Преступление без наказания" по роману Достоевского и что съемки будут проходить в России.
В Дрвенграде 22-24 ноября проходит международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Кустурица: при создании фильмов нужно учитывать социальный контекст
13 ноября, 18:45
 
КультураВ миреРоссияМоскваСербияЭмир КустурицаФедор Достоевский
 
 
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