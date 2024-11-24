https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985406604.html

Кустурица заявил, что скоро едет в Москву снимать фильм по Достоевскому

Кустурица заявил, что скоро едет в Москву снимать фильм по Достоевскому - РИА Новости, 24.11.2024

Кустурица заявил, что скоро едет в Москву снимать фильм по Достоевскому

Прославленный сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T03:43

2024-11-24T03:43

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ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя – РИА Новости. Прославленный сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского для укрепления связи русской и сербской культур. Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручили Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф "Окно на Восток". "Благодарю и думаю, что это - родство наших душ, наших культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы. Поэтому я из этого моего рая уезжаю очень скоро в Москву, чтобы сделать (снять фильм – ред.) Достоевского, который все, что сейчас происходит - события в мире, Европе, все это Федор Михайлович предвидел. Он нам сказал, что надо думать, надо быть вместе и больше соединять наши культуры и я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы эти культуры были более близкими", - заявил Кустурица под аплодисменты собравшихся. Автор барельефа - профессор Дальневосточного института искусств Игорь Обухов, ранее он написал портрет мальчика в буденовке с морской звездой на ней и уссурийским тигренком в руках на стене одного из домов в Дрвенграде. Кустурица в этом году сообщал, что вскоре приступит к работе над фильмом "Преступление без наказания" по роману Достоевского и что съемки будут проходить в России. В Дрвенграде 22-24 ноября проходит международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.

https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984116701.html

https://ria.ru/20241113/kusturitsa-1983601396.html

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Подарок для Эмира Кустурицы на 70-летие от Россотрудничества и посольства РФ Путин поздравил Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. К поздравлениям присоединились Россотрудничество и посольство РФ, подарив режиссеру барельеф "Окно на восток". 2024-11-24T03:43 true PT0M16S

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