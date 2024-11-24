https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985405061.html
Путин поздравил Кустурицу с 70-летием
Путин поздравил Кустурицу с 70-летием - РИА Новости, 24.11.2024
Путин поздравил Кустурицу с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметил его активную общественную позицию и вклад в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T02:12
2024-11-24T02:12
2024-11-24T08:41
культура
россия
сербия
эмир кустурица
владимир путин
юбилей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/99/1549549968_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_d91751b7ddbb4a86e82fc982fa576bd9.jpg
ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами."Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник – вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства", — говорится в поздравлении, которое после полуночи (после 2.00 мск) в кино-деревне Дрвенград в горах на западе Сербии прославленному актеру и режиссеру зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова. Российский президент особо отметил активную общественную позицию Кустурицы и его огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, "направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами"."Желаю вам здоровья, вдохновения и новых успехов", — говорится в поздравлении Путина. К поздравлению Путина присоединились Россотрудничество и посольство РФ, подарив режиссеру барельеф "Окно на восток".В Дрвенграде 22-24 ноября проходит международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.
https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984116701.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/99/1549549968_539:0:3170:1973_1920x0_80_0_0_e8cfad99d7bff6016db99c98adc5eeaa.jpg
Подарок для Эмира Кустурицы на 70-летие от Россотрудничества и посольства РФ
Путин поздравил Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. К поздравлениям присоединились Россотрудничество и посольство РФ, подарив режиссеру барельеф "Окно на восток".
2024-11-24T02:12
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, эмир кустурица, владимир путин, юбилей
Культура, Россия, Сербия, Эмир Кустурица, Владимир Путин, юбилей
Путин поздравил Кустурицу с 70-летием
Путин поздравил Кустурицу с юбилеем и отметил вклад в понимание между народами
ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами.
"Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник – вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства", — говорится в поздравлении, которое после полуночи (после 2.00 мск) в кино-деревне Дрвенград в горах на западе Сербии
прославленному актеру и режиссеру зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова.
Российский президент особо отметил активную общественную позицию Кустурицы и его огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, "направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами".
"Желаю вам здоровья, вдохновения и новых успехов", — говорится в поздравлении Путина.
К поздравлению Путина присоединились Россотрудничество и посольство РФ, подарив режиссеру барельеф "Окно на восток".
В Дрвенграде 22-24 ноября проходит международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.