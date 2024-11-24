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Путин поздравил Кустурицу с 70-летием - РИА Новости, 24.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:12 24.11.2024 (обновлено: 08:41 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985405061.html
Путин поздравил Кустурицу с 70-летием
Путин поздравил Кустурицу с 70-летием - РИА Новости, 24.11.2024
Путин поздравил Кустурицу с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметил его активную общественную позицию и вклад в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T02:12
2024-11-24T08:41
культура
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эмир кустурица
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ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами."Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник – вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства", — говорится в поздравлении, которое после полуночи (после 2.00 мск) в кино-деревне Дрвенград в горах на западе Сербии прославленному актеру и режиссеру зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова. Российский президент особо отметил активную общественную позицию Кустурицы и его огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, "направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами"."Желаю вам здоровья, вдохновения и новых успехов", — говорится в поздравлении Путина. К поздравлению Путина присоединились Россотрудничество и посольство РФ, подарив режиссеру барельеф "Окно на восток".В Дрвенграде 22-24 ноября проходит международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.
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Подарок для Эмира Кустурицы на 70-летие от Россотрудничества и посольства РФ
Путин поздравил Эмира Кустурицу с 70-летием, отметив его вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. К поздравлениям присоединились Россотрудничество и посольство РФ, подарив режиссеру барельеф "Окно на восток".
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россия, сербия, эмир кустурица, владимир путин, юбилей
Культура, Россия, Сербия, Эмир Кустурица, Владимир Путин, юбилей
Путин поздравил Кустурицу с 70-летием

Путин поздравил Кустурицу с юбилеем и отметил вклад в понимание между народами

© РИА Новости / Валерий Мельников / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и режиссер, музыкант Эмир Кустурица
Президент России Владимир Путин и режиссер, музыкант Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников / POOL
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Президент России Владимир Путин и режиссер, музыкант Эмир Кустурица. Архивное фото
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ДРВЕНГРАД (Сербия), 24 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сербского актера и режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами.
"Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник – вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства", — говорится в поздравлении, которое после полуночи (после 2.00 мск) в кино-деревне Дрвенград в горах на западе Сербии прославленному актеру и режиссеру зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова.
Российский президент особо отметил активную общественную позицию Кустурицы и его огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, "направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами".
"Желаю вам здоровья, вдохновения и новых успехов", — говорится в поздравлении Путина.
К поздравлению Путина присоединились Россотрудничество и посольство РФ, подарив режиссеру барельеф "Окно на восток".
В Дрвенграде 22-24 ноября проходит международный фестиваль документальных фильмов "RT-ДОК: Время наших героев" с участием Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова, Семена Пегова и Ольги Кирий, режиссера-документалиста Артема Сомова, сербских общественных деятелей.
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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КультураРоссияСербияЭмир КустурицаВладимир Путинюбилей
 
 
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