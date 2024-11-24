https://ria.ru/20241124/kinolog-1985406130.html

Кинолог рассказал, что собаки на самом деле видят в зеркале

Кинолог рассказал, что собаки на самом деле видят в зеркале - РИА Новости, 24.11.2024

Кинолог рассказал, что собаки на самом деле видят в зеркале

Собак может привлечь их собственное отражение в зеркале, питомцы могут по-разному на него реагировать, но никогда не распознают в нём самого себя, рассказал РИА РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T03:21

2024-11-24T03:21

2024-11-24T10:52

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

собаки

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Собак может привлечь их собственное отражение в зеркале, питомцы могут по-разному на него реагировать, но никогда не распознают в нём самого себя, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Трудно не улыбнуться, когда видишь, как активно облаивает свое отражение собака. Конечно, питомец не лает сам на себя. Дело в том, что для того, чтобы узнать себя или другую собаку, питомец использует в большей степени обоняние, чем зрение. Обнюхав изображение, собака понимает, что по ту сторону никого нет и, скорее всего, после этого она потеряет интерес к отражению в зеркале", - сказал Голубев. По его словам, когда собака замечает зеркало, это выглядит так, как будто она узнает себя или своего сородича и пытается изучить увиденный объект. Питомец может начать интересоваться отражением в зеркале, пытаться обойти его, начать лаять или выть, принимать позы для нападения и стараться обнюхать движущийся объект. Однако, когда он не обнаружит запах, может быстро потерять интерес к зеркалу. Кинолог также рассказал, что распознавать себя в зеркале могут только карликовые шимпанзе, орангутаны, шимпанзе, гориллы, афалины, косатки, слоны и сороки. В то же время, по словам Голубева, бывают ситуации, когда зеркало вызывает у собаки повышенный интерес. Тем, чей питомец каждый раз при виде отражения срывается в лай, он посоветовал попробовать отвлечь внимание животного, например, переключить его внимание на игру или лакомство и постараться сделать так, чтобы питомец успокоился. Кроме того, стоит проанализировать, достаточно ли собаке физической и умственной нагрузки, а при необходимости увеличить продолжительность прогулок и дома увлечь ее интеллектуальными игрушками. Также не лишним будет понаблюдать за поведением питомца с другими животными. Возможно, он проявляет агрессию к сородичам на улице, поэтому и отражение в зеркале вызывает бурную реакцию. "В этом случае уделите внимание воспитанию и социализации собаки. Подумайте, почему другие животные могут вызывать у питомца страх или раздражение: возможно, это произошло из-за неприятных ситуаций в прошлом или пугающего опыта общения с сородичами. Если разобраться в ситуации самостоятельно не получается, обратитесь за помощью к специалисту, которой поможет найти причину и предложит методы коррекции поведения", — заключил Голубев.

https://ria.ru/20241118/scmp-1984316664.html

https://ria.ru/20241110/kinolog-1982888874.html

https://ria.ru/20241102/zveri-1981464740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), собаки