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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 24.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:30
2024-11-24T23:30
2024-11-24T23:34
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В Киеве слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве с 23.19 мск звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы