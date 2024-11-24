https://ria.ru/20241124/kiev-1985464985.html

В Киеве призвали насильно мобилизовать всех на Украине

В Киеве призвали насильно мобилизовать всех на Украине - РИА Новости, 24.11.2024

В Киеве призвали насильно мобилизовать всех на Украине

На Украине всех следует мобилизовать насильственными методами, заявила депутат Киевского городского совета от партии "Голос" и медик ВСУ Алина Михайлова в... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:17

2024-11-24T19:17

2024-11-24T23:17

в мире

украина

румыния

владимир зеленский

андрей демченко

вооруженные силы украины

киевский городской совет

"голос"

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На Украине всех следует мобилизовать насильственными методами, заявила депутат Киевского городского совета от партии "Голос" и медик ВСУ Алина Михайлова в интервью телеканалу ТСН.На Украине действия сотрудников ТЦК, которые при мобилизации насильно сажают людей в автобусы, стали называть "бусификацией"."А на самом деле в этой стране должны быть "бусифицированы" абсолютно все. <...> Потому что кто-то считает, что он может заплатить пять тысяч долларов, десять — и получить отсрочку от армии или уехать, переплыть через Тису (река на границе Украины с Румынией. — Прим. ред.). Всех их на фронт", — сказала Михайлова и засмеялась.Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу погибли более 40 украинских мужчин призывного возраста.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить в войсках.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985454590.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

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румыния

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в мире, украина, румыния, владимир зеленский, андрей демченко, вооруженные силы украины, киевский городской совет, "голос", киев