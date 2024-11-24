Рейтинг@Mail.ru
В Киеве призвали насильно мобилизовать всех на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 24.11.2024 (обновлено: 23:17 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/kiev-1985464985.html
В Киеве призвали насильно мобилизовать всех на Украине
В Киеве призвали насильно мобилизовать всех на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
В Киеве призвали насильно мобилизовать всех на Украине
На Украине всех следует мобилизовать насильственными методами, заявила депутат Киевского городского совета от партии "Голос" и медик ВСУ Алина Михайлова в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:17
2024-11-24T23:17
в мире
украина
румыния
владимир зеленский
андрей демченко
вооруженные силы украины
киевский городской совет
"голос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На Украине всех следует мобилизовать насильственными методами, заявила депутат Киевского городского совета от партии "Голос" и медик ВСУ Алина Михайлова в интервью телеканалу ТСН.На Украине действия сотрудников ТЦК, которые при мобилизации насильно сажают людей в автобусы, стали называть "бусификацией"."А на самом деле в этой стране должны быть "бусифицированы" абсолютно все. &lt;...&gt; Потому что кто-то считает, что он может заплатить пять тысяч долларов, десять — и получить отсрочку от армии или уехать, переплыть через Тису (река на границе Украины с Румынией. — Прим. ред.). Всех их на фронт", — сказала Михайлова и засмеялась.Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу погибли более 40 украинских мужчин призывного возраста.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить в войсках.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985454590.html
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html
украина
румыния
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, владимир зеленский, андрей демченко, вооруженные силы украины, киевский городской совет, "голос", киев
В мире, Украина, Румыния, Владимир Зеленский, Андрей Демченко, Вооруженные силы Украины, Киевский городской совет, "Голос", Киев
В Киеве призвали насильно мобилизовать всех на Украине

Депутат Киевского горсовета Михайлова призвала мобилизовать всех насильственно

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На Украине всех следует мобилизовать насильственными методами, заявила депутат Киевского городского совета от партии "Голос" и медик ВСУ Алина Михайлова в интервью телеканалу ТСН.
На Украине действия сотрудников ТЦК, которые при мобилизации насильно сажают людей в автобусы, стали называть "бусификацией".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
На Украине забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
Вчера, 17:09
"А на самом деле в этой стране должны быть "бусифицированы" абсолютно все. <...> Потому что кто-то считает, что он может заплатить пять тысяч долларов, десять — и получить отсрочку от армии или уехать, переплыть через Тису (река на границе Украины с Румынией. — Прим. ред.). Всех их на фронт", — сказала Михайлова и засмеялась.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу погибли более 40 украинских мужчин призывного возраста.
Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить в войсках.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Пострадают миллионы: Украина жестоко поплатится за свое решение
20 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаРумынияВладимир ЗеленскийАндрей ДемченкоВооруженные силы УкраиныКиевский городской совет"Голос"Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала