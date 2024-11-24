Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/khezbolla-1985468217.html
"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе
"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе - РИА Новости, 24.11.2024
"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по базе ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в воскресенье. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:56
2024-11-24T19:56
в мире
хайфа
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982011553_0:14:855:495_1920x0_80_0_0_03d23e79549b9da0919cc105392c5ee5.jpg
БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по базе ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в воскресенье. "Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по израильской базе ВМС Хайфа в 35 километрах от ливано-палестинской границы",- сказано в заявлении. Всего с начала воскресенья "Хезболлах" заявила о 40 боевых операциях против израильской армии, в том числе были атакованы три военных объекта в пригороде Тель-Авива, база ВМС в Ашдоде, военные базы в Митуле и Акко.
https://ria.ru/20241124/izrail-1985456769.html
хайфа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982011553_129:0:789:495_1920x0_80_0_0_72cb90b7fd55fb02338e042071064013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хайфа, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хайфа, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе

"Хезболла" выпустила несколько ракет по базе ВМС Израиля в Хайфе

© IRNAРакетный удар ливанского движения "Хезболла"
Ракетный удар ливанского движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© IRNA
Ракетный удар ливанского движения "Хезболла". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по базе ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в воскресенье.
"Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по израильской базе ВМС Хайфа в 35 километрах от ливано-палестинской границы",- сказано в заявлении.
Всего с начала воскресенья "Хезболлах" заявила о 40 боевых операциях против израильской армии, в том числе были атакованы три военных объекта в пригороде Тель-Авива, база ВМС в Ашдоде, военные базы в Митуле и Акко.
Дым над позицией израильской армии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Израиле заявили о пострадавших при ливанских обстрелах
Вчера, 17:24
 
В миреХайфаИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала