https://ria.ru/20241124/khezbolla-1985468217.html

"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе

"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе - РИА Новости, 24.11.2024

"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по базе ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в воскресенье. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:56

2024-11-24T19:56

2024-11-24T19:56

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по базе ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в воскресенье. "Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по израильской базе ВМС Хайфа в 35 километрах от ливано-палестинской границы",- сказано в заявлении. Всего с начала воскресенья "Хезболлах" заявила о 40 боевых операциях против израильской армии, в том числе были атакованы три военных объекта в пригороде Тель-Авива, база ВМС в Ашдоде, военные базы в Митуле и Акко.

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в мире, хайфа, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024