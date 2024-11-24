https://ria.ru/20241124/khezbolla-1985468217.html
"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе
"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе - РИА Новости, 24.11.2024
"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по базе ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в воскресенье. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:56
2024-11-24T19:56
2024-11-24T19:56
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по базе ВМС Израиля в Хайфе, сообщается в заявлении пресс-службы движения в воскресенье. "Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по израильской базе ВМС Хайфа в 35 километрах от ливано-палестинской границы",- сказано в заявлении. Всего с начала воскресенья "Хезболлах" заявила о 40 боевых операциях против израильской армии, в том числе были атакованы три военных объекта в пригороде Тель-Авива, база ВМС в Ашдоде, военные базы в Митуле и Акко.
https://ria.ru/20241124/izrail-1985456769.html
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в мире, хайфа, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хайфа, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" ударила по базе ВМС Израиля в Хайфе
"Хезболла" выпустила несколько ракет по базе ВМС Израиля в Хайфе