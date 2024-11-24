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"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля - РИА Новости, 24.11.2024
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18:39 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/khezbolla-1985461809.html
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля - РИА Новости, 24.11.2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба движения в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:39
2024-11-24T18:39
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба движения в воскресенье. "Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке 8200 в пригороде Тель-Авива в 110 километрах от ливано-палестинской границы", - говорится в заявлении пресс-службы. Это третий за сутки обстрел военных объектов в районе израильской границы. В другом заявлении "Хезболлах" сообщается, что группой беспилотников был атакован штаб операций израильской армии в поселении Митула близь ливанской границы. А в городе Акко ракетный удар был нанесен по военной базе Шарага. В израильском поселении Дишон ливанское сопротивление атаковало артиллерийские расчеты, которые наносили удары по ливанским поселениям. Согласно отчетам шиитского движения, с начала воскресенья были атакованы около 10 мест скопления живой силы армии Израиля на разных участках границы.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, тель-авив, акко, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Акко, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля

"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля

© IRNAРакетные удары по израильским базам
Ракетные удары по израильским базам - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© IRNA
Ракетные удары по израильским базам. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба движения в воскресенье.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке 8200 в пригороде Тель-Авива в 110 километрах от ливано-палестинской границы", - говорится в заявлении пресс-службы.
Это третий за сутки обстрел военных объектов в районе израильской границы.
В другом заявлении "Хезболлах" сообщается, что группой беспилотников был атакован штаб операций израильской армии в поселении Митула близь ливанской границы. А в городе Акко ракетный удар был нанесен по военной базе Шарага.
В израильском поселении Дишон ливанское сопротивление атаковало артиллерийские расчеты, которые наносили удары по ливанским поселениям.
Согласно отчетам шиитского движения, с начала воскресенья были атакованы около 10 мест скопления живой силы армии Израиля на разных участках границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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