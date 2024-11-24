КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов
КФУ после драки иностранных студентов откроет новые пункты подачи документов
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗдание Казанского федерального университета в Казани
Здание Казанского федерального университета в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Казанский федеральный университет, иностранные студенты которого подрались в очереди возле университетского визового центра и попали в полицию, откроет дополнительные пункты подачи документов, сообщил РИА Новости представитель вуза.
По данным следственного управления СК России по Татарстану, утром 22 ноября у здания КФУ по улице Гвардейской в Казани произошла драка между двумя группами иностранных граждан. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли действия нарушителей, однако один из них схватил полицейского за форменную одежду и оттолкнул от себя. Участники драки были задержаны и доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
"Руководством вуза принято решение открыть три дополнительные точки для подачи документов. Одна из них будет располагаться также возле департамента внешних связей КФУ", - сказал собеседник агентства.
Две другие точки подачи документов для иностранных студентов откроются в Деревне Универсиады и в студенческом городке КФУ на улице Гвардейской. Пункты приема будут работать ежедневно с 9.00 до 17.00.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что задержанные иранские студенты освобождены, их состояние удовлетворительное. По его информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи следит за ситуацией.
Крупнейший вуз Татарстана оплатит обучение детей участников СВО
2 августа, 12:49