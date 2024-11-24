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КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов - РИА Новости, 24.11.2024
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14:14 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/kfu-1985437350.html
КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов
КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов - РИА Новости, 24.11.2024
КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов
Казанский федеральный университет, иностранные студенты которого подрались в очереди возле университетского визового центра и попали в полицию, откроет... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:14
2024-11-24T14:14
происшествия
иран
россия
казань
казем джалали
аббас аракчи
казанский (приволжский) федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Казанский федеральный университет, иностранные студенты которого подрались в очереди возле университетского визового центра и попали в полицию, откроет дополнительные пункты подачи документов, сообщил РИА Новости представитель вуза. По данным следственного управления СК России по Татарстану, утром 22 ноября у здания КФУ по улице Гвардейской в Казани произошла драка между двумя группами иностранных граждан. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли действия нарушителей, однако один из них схватил полицейского за форменную одежду и оттолкнул от себя. Участники драки были задержаны и доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. "Руководством вуза принято решение открыть три дополнительные точки для подачи документов. Одна из них будет располагаться также возле департамента внешних связей КФУ", - сказал собеседник агентства. Две другие точки подачи документов для иностранных студентов откроются в Деревне Универсиады и в студенческом городке КФУ на улице Гвардейской. Пункты приема будут работать ежедневно с 9.00 до 17.00. Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что задержанные иранские студенты освобождены, их состояние удовлетворительное. По его информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи следит за ситуацией.
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иран
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, иран, россия, казань, казем джалали, аббас аракчи, казанский (приволжский) федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Иран, Россия, Казань, Казем Джалали, Аббас Аракчи, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов

КФУ после драки иностранных студентов откроет новые пункты подачи документов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗдание Казанского федерального университета в Казани
Здание Казанского федерального университета в Казани - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Здание Казанского федерального университета в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Казанский федеральный университет, иностранные студенты которого подрались в очереди возле университетского визового центра и попали в полицию, откроет дополнительные пункты подачи документов, сообщил РИА Новости представитель вуза.
По данным следственного управления СК России по Татарстану, утром 22 ноября у здания КФУ по улице Гвардейской в Казани произошла драка между двумя группами иностранных граждан. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли действия нарушителей, однако один из них схватил полицейского за форменную одежду и оттолкнул от себя. Участники драки были задержаны и доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
"Руководством вуза принято решение открыть три дополнительные точки для подачи документов. Одна из них будет располагаться также возле департамента внешних связей КФУ", - сказал собеседник агентства.
Две другие точки подачи документов для иностранных студентов откроются в Деревне Универсиады и в студенческом городке КФУ на улице Гвардейской. Пункты приема будут работать ежедневно с 9.00 до 17.00.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что задержанные иранские студенты освобождены, их состояние удовлетворительное. По его информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи следит за ситуацией.
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ПроисшествияИранРоссияКазаньКазем ДжалалиАббас АракчиКазанский (Приволжский) федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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