https://ria.ru/20241124/kfu-1985437350.html

КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов

КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов - РИА Новости, 24.11.2024

КФУ после драки иностранцев откроет новые пункты подачи документов

Казанский федеральный университет, иностранные студенты которого подрались в очереди возле университетского визового центра и попали в полицию, откроет... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:14

2024-11-24T14:14

2024-11-24T14:14

происшествия

иран

россия

казань

казем джалали

аббас аракчи

казанский (приволжский) федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Казанский федеральный университет, иностранные студенты которого подрались в очереди возле университетского визового центра и попали в полицию, откроет дополнительные пункты подачи документов, сообщил РИА Новости представитель вуза. По данным следственного управления СК России по Татарстану, утром 22 ноября у здания КФУ по улице Гвардейской в Казани произошла драка между двумя группами иностранных граждан. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли действия нарушителей, однако один из них схватил полицейского за форменную одежду и оттолкнул от себя. Участники драки были задержаны и доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. "Руководством вуза принято решение открыть три дополнительные точки для подачи документов. Одна из них будет располагаться также возле департамента внешних связей КФУ", - сказал собеседник агентства. Две другие точки подачи документов для иностранных студентов откроются в Деревне Универсиады и в студенческом городке КФУ на улице Гвардейской. Пункты приема будут работать ежедневно с 9.00 до 17.00. Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что задержанные иранские студенты освобождены, их состояние удовлетворительное. По его информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи следит за ситуацией.

https://ria.ru/20240802/universitet-1963653999.html

иран

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, иран, россия, казань, казем джалали, аббас аракчи, казанский (приволжский) федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)