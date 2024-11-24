Рейтинг@Mail.ru
Умер композитор Павел Карманов - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:10 24.11.2024 (обновлено: 23:24 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/karmanov-1985469448.html
Умер композитор Павел Карманов
Умер композитор Павел Карманов - РИА Новости, 24.11.2024
Умер композитор Павел Карманов
Композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщается на официальном сайте Союза композиторов России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:10
2024-11-24T23:24
культура
россия
союз композиторов россии
павел карманов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985469052_0:77:3034:1784_1920x0_80_0_0_ebae47afa2ad2406f6513cc8d726c043.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщается на официальном сайте Союза композиторов России. "Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова", — говорится в сообщении. Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области. Он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Московскую консерваторию. Карманов был автором произведений для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений, а также музыки для кино и телевидения.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985469052_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a0271ec06e9ab81bbbf7d691704a767a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, союз композиторов россии, павел карманов
Культура, Россия, Союз композиторов России, Павел Карманов
Умер композитор Павел Карманов

Союз композиторов России: композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКомпозитор Павел Карманов
Композитор Павел Карманов - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Композитор Павел Карманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщается на официальном сайте Союза композиторов России.
"Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова", — говорится в сообщении.
Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области. Он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Московскую консерваторию. Карманов был автором произведений для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений, а также музыки для кино и телевидения.
 
КультураРоссияСоюз композиторов РоссииПавел Карманов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала