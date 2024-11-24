https://ria.ru/20241124/karmanov-1985469448.html
Умер композитор Павел Карманов
Умер композитор Павел Карманов - РИА Новости, 24.11.2024
Умер композитор Павел Карманов
Композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщается на официальном сайте Союза композиторов России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:10
2024-11-24T20:10
2024-11-24T23:24
культура
россия
союз композиторов россии
павел карманов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985469052_0:77:3034:1784_1920x0_80_0_0_ebae47afa2ad2406f6513cc8d726c043.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщается на официальном сайте Союза композиторов России. "Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова", — говорится в сообщении. Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области. Он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Московскую консерваторию. Карманов был автором произведений для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений, а также музыки для кино и телевидения.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985469052_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a0271ec06e9ab81bbbf7d691704a767a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, союз композиторов россии, павел карманов
Культура, Россия, Союз композиторов России, Павел Карманов
Умер композитор Павел Карманов
Союз композиторов России: композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет