https://ria.ru/20241124/karmanov-1985469448.html

Умер композитор Павел Карманов

Умер композитор Павел Карманов - РИА Новости, 24.11.2024

Умер композитор Павел Карманов

Композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщается на официальном сайте Союза композиторов России. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T20:10

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культура

россия

союз композиторов россии

павел карманов

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщается на официальном сайте Союза композиторов России. "Ушел из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова", — говорится в сообщении. Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области. Он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Московскую консерваторию. Карманов был автором произведений для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений, а также музыки для кино и телевидения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, союз композиторов россии, павел карманов