https://ria.ru/20241124/izrail-1985456253.html
"Хезболла" заявила об атаке БПЛА на базу ВМС Израиля в Ашдоде
"Хезболла" заявила об атаке БПЛА на базу ВМС Израиля в Ашдоде - РИА Новости, 24.11.2024
"Хезболла" заявила об атаке БПЛА на базу ВМС Израиля в Ашдоде
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали беспилотниками базу ВМС Израиля в Ашдоде в 150 километрах от границы с Ливаном, сообщается в заявлении... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:22
2024-11-24T17:22
2024-11-24T17:22
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 24 ноя — РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали беспилотниками базу ВМС Израиля в Ашдоде в 150 километрах от границы с Ливаном, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников базу ВМС в Ашдоде, расположенную в 150 километрах от ливано-палестинской границы", - написано в заявлении. По данным пресс-службы, атакованные цели поражены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашдод, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ашдод, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об атаке БПЛА на базу ВМС Израиля в Ашдоде
"Хезболла": БПЛА атаковали базу ВМС Израиля в 150 км от границы с Ливаном