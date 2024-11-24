https://ria.ru/20241124/izrail-1985456253.html

"Хезболла" заявила об атаке БПЛА на базу ВМС Израиля в Ашдоде

"Хезболла" заявила об атаке БПЛА на базу ВМС Израиля в Ашдоде - РИА Новости, 24.11.2024

"Хезболла" заявила об атаке БПЛА на базу ВМС Израиля в Ашдоде

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали беспилотниками базу ВМС Израиля в Ашдоде в 150 километрах от границы с Ливаном, сообщается в заявлении... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T17:22

2024-11-24T17:22

2024-11-24T17:22

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 24 ноя — РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали беспилотниками базу ВМС Израиля в Ашдоде в 150 километрах от границы с Ливаном, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников базу ВМС в Ашдоде, расположенную в 150 километрах от ливано-палестинской границы", - написано в заявлении. По данным пресс-службы, атакованные цели поражены.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ашдод, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024