https://ria.ru/20241124/izrail-1985407760.html
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены - РИА Новости, 24.11.2024
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании застрелен, трое полицейских получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T04:48
2024-11-24T04:48
2024-11-24T07:09
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании застрелен, трое полицейских получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности."Вооруженный человек был застрелен", — пишет агентство, уточнив, что во время выстрелов, которые были слышны очевидцам, пострадали трое полицейских.
https://ria.ru/20241124/izrail-1985406371.html
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в мире, израиль, иордания, амман (город), стрельба
В мире, Израиль, Иордания, Амман (город), стрельба
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены
Reuters: стрелявший у посольства Израиля в Аммане убит, трое полицейских ранены