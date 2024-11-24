https://ria.ru/20241124/izrail-1985407760.html

Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены

Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены - РИА Новости, 24.11.2024

Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены

Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании застрелен, трое полицейских получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T04:48

2024-11-24T04:48

2024-11-24T07:09

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании застрелен, трое полицейских получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности."Вооруженный человек был застрелен", — пишет агентство, уточнив, что во время выстрелов, которые были слышны очевидцам, пострадали трое полицейских.

https://ria.ru/20241124/izrail-1985406371.html

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в мире, израиль, иордания, амман (город), стрельба