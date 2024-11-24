Рейтинг@Mail.ru
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 24.11.2024 (обновлено: 07:09 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/izrail-1985407760.html
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены - РИА Новости, 24.11.2024
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании застрелен, трое полицейских получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T04:48
2024-11-24T07:09
в мире
израиль
иордания
амман (город)
стрельба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795998813_0:144:2016:1278_1920x0_80_0_0_7b6686651c1a5fbc2e2a063ad9457649.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании застрелен, трое полицейских получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности."Вооруженный человек был застрелен", — пишет агентство, уточнив, что во время выстрелов, которые были слышны очевидцам, пострадали трое полицейских.
https://ria.ru/20241124/izrail-1985406371.html
израиль
иордания
амман (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795998813_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_a0af0e57c610ae6ae875b72edf5d990e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иордания, амман (город), стрельба
В мире, Израиль, Иордания, Амман (город), стрельба
Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании уничтожен, трое ранены

Reuters: стрелявший у посольства Израиля в Аммане убит, трое полицейских ранены

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Столица Иордании город Амман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вооруженный человек у посольства Израиля в Иордании застрелен, трое полицейских получили ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.
"Вооруженный человек был застрелен", — пишет агентство, уточнив, что во время выстрелов, которые были слышны очевидцам, пострадали трое полицейских.
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы
Вчера, 03:33
 
В миреИзраильИорданияАмман (город)стрельба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала