https://ria.ru/20241124/izrail-1985406371.html
У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы
У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы - РИА Новости, 24.11.2024
У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы
В столице Иордании Аммане около здания посольства Израиля прогремели выстрелы, передает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T03:33
2024-11-24T03:33
2024-11-24T09:40
в мире
израиль
иордания
амман (город)
стрельба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795998813_0:144:2016:1278_1920x0_80_0_0_7b6686651c1a5fbc2e2a063ad9457649.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В столице Иордании Аммане около здания посольства Израиля прогремели выстрелы, передает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей."Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы", — говорится в публикации.По словам очевидцев, в район Рабия, где расположено посольство, прибыли полиция и машины скорой помощи, пишет Times of Israel. Полиция призвала жителей оставаться в домах, пока силовики ищут преступников, сообщил изданию источник в службе безопасности. Район рядом с посольством полиция взяла под усиленную охрану из-за частых демонстраций против правительства Израиля.Позже Reuters заявило со ссылкой на источник в службе безопасности, что полицеские застрелили вооруженного человека, при этом трое стражей порядка получили ранения.Кроме того, добавил телеканал Aljazeera, в районе посольства Израиля в западной части Аммана были замечены летящие дроны.
https://ria.ru/20241124/izrail-1985407760.html
https://ria.ru/20241123/miting-1985397228.html
израиль
иордания
амман (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795998813_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_a0af0e57c610ae6ae875b72edf5d990e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иордания, амман (город), стрельба
В мире, Израиль, Иордания, Амман (город), стрельба
У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы
Reuters: район посольства Израиля в Аммане оцепила полиция после выстрелов