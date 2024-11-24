https://ria.ru/20241124/izrail-1985406371.html

У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы

У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы - РИА Новости, 24.11.2024

У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы

В столице Иордании Аммане около здания посольства Израиля прогремели выстрелы, передает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T03:33

2024-11-24T03:33

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В столице Иордании Аммане около здания посольства Израиля прогремели выстрелы, передает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей."Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы", — говорится в публикации.По словам очевидцев, в район Рабия, где расположено посольство, прибыли полиция и машины скорой помощи, пишет Times of Israel. Полиция призвала жителей оставаться в домах, пока силовики ищут преступников, сообщил изданию источник в службе безопасности. Район рядом с посольством полиция взяла под усиленную охрану из-за частых демонстраций против правительства Израиля.Позже Reuters заявило со ссылкой на источник в службе безопасности, что полицеские застрелили вооруженного человека, при этом трое стражей порядка получили ранения.Кроме того, добавил телеканал Aljazeera, в районе посольства Израиля в западной части Аммана были замечены летящие дроны.

https://ria.ru/20241124/izrail-1985407760.html

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в мире, израиль, иордания, амман (город), стрельба