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Советник Верховного лидера Ирана дал прогноз о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
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19:24 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/iran-1985465626.html
Советник Верховного лидера Ирана дал прогноз о конфликте на Украине
Советник Верховного лидера Ирана дал прогноз о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Советник Верховного лидера Ирана дал прогноз о конфликте на Украине
Помощь Запада Украине сократится, учитывая, что к власти в США пришло правительство с отличными от предыдущего кабинета взглядами, Россия, похоже, победит,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:24
2024-11-24T19:24
украина
россия
иран
али акбар велаяти
масуд пезешкиан
дмитрий песков
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ТЕГЕРАН, 24 ноя - РИА Новости. Помощь Запада Украине сократится, учитывая, что к власти в США пришло правительство с отличными от предыдущего кабинета взглядами, Россия, похоже, победит, заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти. "Учитывая изменения во власти в США и приход нового правительства и (его - ред.) отличающийся (от предыдущего - ред.) взгляд (на украинский конфликт - ред.), помощь Украине сократится, и, похоже, Россия победит", - приводит слова Велаяти агентство IRNA. "Что касается Украины и России... следует сказать, что (страны - ред.) Запада имеют привычку насколько возможно избегать прямого столкновения со своими соперниками, поэтому стремятся подстрекать людей в разных странах к конфликту с соперниками, чтобы самим не получить серьезного ущерба. Ярчайшим примером сегодня является Украина: (западные страны - ред.) приводят (во главу - ред.) такой важной страны, как Украина, властолюбивого человека, незнакомого с международной обстановкой, и склоняют его против России", - отметил советник Верховного лидера Ирана. Ранее на этой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал экспансионистские действия США и стран Европы главными причинами конфликта на Украине. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал прекратить военные действия, заявляя, что диалог – это единственный способ решить кризис. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985312543.html
https://ria.ru/20240926/iran-1974623687.html
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украина, россия, иран, али акбар велаяти, масуд пезешкиан, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, Иран, Али Акбар Велаяти, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Советник Верховного лидера Ирана дал прогноз о конфликте на Украине

Советник Верховного лидера Ирана: помощь Украине сократится, РФ, похоже, победит

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 24 ноя - РИА Новости. Помощь Запада Украине сократится, учитывая, что к власти в США пришло правительство с отличными от предыдущего кабинета взглядами, Россия, похоже, победит, заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти.
"Учитывая изменения во власти в США и приход нового правительства и (его - ред.) отличающийся (от предыдущего - ред.) взгляд (на украинский конфликт - ред.), помощь Украине сократится, и, похоже, Россия победит", - приводит слова Велаяти агентство IRNA.
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"Что касается Украины и России... следует сказать, что (страны - ред.) Запада имеют привычку насколько возможно избегать прямого столкновения со своими соперниками, поэтому стремятся подстрекать людей в разных странах к конфликту с соперниками, чтобы самим не получить серьезного ущерба. Ярчайшим примером сегодня является Украина: (западные страны - ред.) приводят (во главу - ред.) такой важной страны, как Украина, властолюбивого человека, незнакомого с международной обстановкой, и склоняют его против России", - отметил советник Верховного лидера Ирана.
Ранее на этой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал экспансионистские действия США и стран Европы главными причинами конфликта на Украине. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал прекратить военные действия, заявляя, что диалог – это единственный способ решить кризис.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований.
Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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УкраинаРоссияИранАли Акбар ВелаятиМасуд ПезешкианДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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