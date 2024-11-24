https://ria.ru/20241124/iran-1985465626.html

Советник Верховного лидера Ирана дал прогноз о конфликте на Украине

Советник Верховного лидера Ирана дал прогноз о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.11.2024

Советник Верховного лидера Ирана дал прогноз о конфликте на Украине

Помощь Запада Украине сократится, учитывая, что к власти в США пришло правительство с отличными от предыдущего кабинета взглядами, Россия, похоже, победит,... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:24

2024-11-24T19:24

2024-11-24T19:24

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ТЕГЕРАН, 24 ноя - РИА Новости. Помощь Запада Украине сократится, учитывая, что к власти в США пришло правительство с отличными от предыдущего кабинета взглядами, Россия, похоже, победит, заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти. "Учитывая изменения во власти в США и приход нового правительства и (его - ред.) отличающийся (от предыдущего - ред.) взгляд (на украинский конфликт - ред.), помощь Украине сократится, и, похоже, Россия победит", - приводит слова Велаяти агентство IRNA. "Что касается Украины и России... следует сказать, что (страны - ред.) Запада имеют привычку насколько возможно избегать прямого столкновения со своими соперниками, поэтому стремятся подстрекать людей в разных странах к конфликту с соперниками, чтобы самим не получить серьезного ущерба. Ярчайшим примером сегодня является Украина: (западные страны - ред.) приводят (во главу - ред.) такой важной страны, как Украина, властолюбивого человека, незнакомого с международной обстановкой, и склоняют его против России", - отметил советник Верховного лидера Ирана. Ранее на этой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал экспансионистские действия США и стран Европы главными причинами конфликта на Украине. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал прекратить военные действия, заявляя, что диалог – это единственный способ решить кризис. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985312543.html

https://ria.ru/20240926/iran-1974623687.html

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украина, россия, иран, али акбар велаяти, масуд пезешкиан, дмитрий песков, нато, в мире