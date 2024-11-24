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В Индии мужчина ожил после вскрытия и за мгновение до кремации, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2024
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06:20 24.11.2024 (обновлено: 14:19 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/indiya-1985409506.html
В Индии мужчина ожил после вскрытия и за мгновение до кремации, пишут СМИ
В Индии мужчина ожил после вскрытия и за мгновение до кремации, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2024
В Индии мужчина ожил после вскрытия и за мгновение до кремации, пишут СМИ
Житель индийского города Джхунджхуну, которого врачи государственной районной больницы признали мертвым, внезапно подал признаки жизни незадолго до кремации,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T06:20
2024-11-24T14:19
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Житель индийского города Джхунджхуну, которого врачи государственной районной больницы признали мертвым, внезапно подал признаки жизни незадолго до кремации, пишет газета Times of india. "Они проводили вскрытие только на бумаге, и это не было сделано физически. Без проведения вскрытия был выпущен отчет", — рассказал изданию районный инспектор Джхунджхуну Рамаватар Мина. По информации издания, 25-летний Рохиташ Кумар с сентября находился в приюте для умственно отсталых, а 21 ноября попал в больницу. В 13:30 врачи констатировали его смерть после того, как увидели остановку сердца на приборе ЭКГ. Затем тело без проведения вскрытия (хотя отчет о нем составили) передали для похоронной церемонии, но Рохиташ неожиданно пришел в себя перед кремацией. Его доставили в другую больницу, где следующим утром он умер окончательно.Этот случай вызвал сомнения в правильно установленной причине смерти, которой, согласно официальному отчету о вскрытии, стала дыхательная недостаточность вследствие заболевания легких, отмечает Times of india. Власти начали расследование, троих врачей клиники отстранили от работы по подозрению в халатности.В октябре аналогичный случай произошел в Стамбуле. Восьмидесятилетний Халит Байшу ожил во время похорон: из гроба начали доноситься крики, а прибывшие на место медики обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Мужчину отвезли в больницу, но спасти его все же не удалось.
https://ria.ru/20240722/smert-1961339006.html
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в мире, индия, общество, происшествия
В мире, Индия, Общество, Происшествия
В Индии мужчина ожил после вскрытия и за мгновение до кремации, пишут СМИ

TOI: считавшийся мертвым мужчина в Индии очнулся незадолго до кремации

© РИА Новости / Идрис Мухамед | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Индии
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Житель индийского города Джхунджхуну, которого врачи государственной районной больницы признали мертвым, внезапно подал признаки жизни незадолго до кремации, пишет газета Times of india.
"Они проводили вскрытие только на бумаге, и это не было сделано физически. Без проведения вскрытия был выпущен отчет", — рассказал изданию районный инспектор Джхунджхуну Рамаватар Мина.
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По информации издания, 25-летний Рохиташ Кумар с сентября находился в приюте для умственно отсталых, а 21 ноября попал в больницу. В 13:30 врачи констатировали его смерть после того, как увидели остановку сердца на приборе ЭКГ. Затем тело без проведения вскрытия (хотя отчет о нем составили) передали для похоронной церемонии, но Рохиташ неожиданно пришел в себя перед кремацией. Его доставили в другую больницу, где следующим утром он умер окончательно.
Этот случай вызвал сомнения в правильно установленной причине смерти, которой, согласно официальному отчету о вскрытии, стала дыхательная недостаточность вследствие заболевания легких, отмечает Times of india. Власти начали расследование, троих врачей клиники отстранили от работы по подозрению в халатности.
В октябре аналогичный случай произошел в Стамбуле. Восьмидесятилетний Халит Байшу ожил во время похорон: из гроба начали доноситься крики, а прибывшие на место медики обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Мужчину отвезли в больницу, но спасти его все же не удалось.
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